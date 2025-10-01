Keskiviikon Toto75 paikkaa talvella ravittoman torstain pelitarjontaan aiheuttamaa aukkoa
Keskiviikon pääpelinä on pelattu huhtikuun alusta lähtien XL Toto65:ttä. Se on Toto65 50 sentin rivihinnalla ja ilman mahdollisuutta kohdistaa koko peli vain ylimpään voittoluokkaan.
”Kokemukset olivat kaksijakoiset. Vaihtoihin ei tullut edellisvuoteen verrattuna merkittävää muutosta, mutta toisaalta tavoitteemmekaan eivät täyttyneet”, Veikkauksen tuoteryhmäpäällikkö Juha Ahjolinna aloittaa.
Lopullisesti XL Toto65:n kohtalo sinetöityi asiakaskyselyssä.
”Toto65 ja Toto75 saivat enemmän kannatusta, ja Toto75 yllättäen jopa kaikkein eniten. Kuuntelemme luonnollisesti asiakkaita”, Ahjolinna jatkaa.
Muitakin tekijöitä tietenkin oli. Yksi niistä oli, että talvitorstaisin ei vuodenvaihteesta lähtien Suomessa ravata.
”Jos päätös olisi tehty pelkästään pelivaihtojen perusteella, raviton päivä olisi ollut ilman muuta sunnuntai. Nyt kotimaiseen ravitarjontaan tulee torstaille aukko. Sitä paikataan kansainvälisellä tarjonnalla ja muulla urheilutarjonnalla, mutta myös keskiviikkoa vahvistamalla.”
Ruotsin lauantain Toto75:n muuttumisella lokakuun lopussa V85:ksi ei sitä vastoin ollut päätökseen vaikutusta.
”Fokus on nyt täysin Suomen puolella. Sillä, mitä ulkopuolella tapahtuu, ei ole mitään merkitystä”, Juha Ahjolinna vakuuttaa.
Sama koskee jatkossa myös Toto75-jackpoteja. Keskiviikkona syntyneet jackpotit jaetaan heti seuraavana lauantaina ja lauantaina syntyneet seuraavana keskiviikkona riippumatta siitä, onko Ruotsissa samana päivänä jackpotia vai ei.
”Haluamme lisätä kiinnostusta seuraavaan Toto75-päivään heti, kun jackpot syntyy. Samalla haluamme tehdä keskiviikosta viikon toisen kotimaisen, lauantain kanssa tasaveroisen pääpäivän. Se näkyy markkinoinnissa ja TotoTV:n sisällöissä”, Ahjolinna linjaa.
Iso kysymys kuuluu, onko Toto75 pelaajille liian vaativa peli arki-iltaan. Juha Ahjolinnan mielestä ei ole.
”Psyykkaamisen voi aloittaa jo lauantai-iltana, aikaa on kyllä. Ja onhan arkisin muitakin suosittuja pelejä, joissa on useita kohteita.”
Pääpelin vaihtuessa keskiviikkoiltaan tulee myös toinen toivottu uudistus. XL Toto65:n yhteydessä pelipaletista poistunut Toto4-peli palaa taas tarjontaan.
”Troikkia on samoin kaksi, lähdöissä 7 ja 9. Tässäkin mielessä keskiviikko on jatkossa tasaveroinen pääpäivä lauantain kanssa”, Juha Ahjolinna painottaa.
Erona XL Toto65:een Toto75-peli on mahdollista kohdistaa vain ylimpään voittoluokkaan kuten lauantaisin.
”Tämä asia jakoi mielipiteet asiakaskyselyssä. Sitä kokeiltiin XL Toto65:ssä, mutta tulokset eivät olleet niin positiivisia, että isompaa muutosta olisi lähdetty ainakaan tähän kohtaan tekemään.”
”Erilaisia variaatioita pohdittiin kyllä, ja asiakaspalautteen mukaan muutoksia on mahdollista tehdä myöhemminkin. Keskiviikkoon tuli Toto75-peli, mikä on jo suuri muutos. Siksi muita muutoksia ei haluttu tehdä samaan aikaan”, Ahjolinna päättää.
Tästä on kyse
Keskiviikon Suomen ravien pääpeli on 1.11.2025 lähtien Toto75.
Rivihinta on 5 senttiä. Peli on mahdollista kohdistaa vain ylimpään voittoluokkaan.
Keskiviikkoisin syntyvät jackpotit jaetaan seuraavana lauantaina, lauantaina syntyvät seuraavana keskiviikkona.
Ainakin keskiviikon 5.11. Vermon ja keskiviikon 12.11. Kuopion Toto75-kierroksella on 70 000 euron jackpot.