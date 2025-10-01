Keskiviikon Toto75 paikkaa talvella ravittoman torstain pelitarjontaan aiheuttamaa aukkoa

”Erilaisia variaatioita pohdittiin kyllä, ja asiakaspalautteen mukaan muutoksia on mahdollista tehdä myöhemminkin. Keskiviikkoon tuli Toto75-peli, mikä on jo suuri muutos. Siksi muita muutoksia ei haluttu tehdä samaan aikaan”, Ahjolinna päättää.