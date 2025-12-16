Killerin keskiviikkoraveilla ei toistaiseksi perumisvaaraa – "Paljon olemme tehneet radan eteen töitä"

Lyhyen pakkasjakson jälkeen monessa osin maata on taas lämpöasteita. Tiistaina Teivo joutui jopa perumaan ravinsa, sillä vallitsevien sääolosuhteiden vuoksi kilpailijoille ei pystytty takaamaan turvallisia olosuhteita illaksi.

Keskiviikkona Toto75-kierros on tarkoitus ajaa Killerin raviradalla. Ilmatieteen laitos ennustaa keskiviikoksi Jyväskylään kolmen–neljän asteen lämpötilaa. Iltapäivän ja illan aikana sademäärä Jyväskylässä on ennusteiden mukaan reilut kaksi milliä.

”Tilanne ei ole helppo, mutta Suomessa vuodenajat tuntuvat vain nykyään olevan tällaisia. Paljon olemme tehneet radan eteen töitä, ja ratamestari oli luottavainen, että huomenna pääsemme ajamaan ravit. Kokoonnutaan vielä keskiviikkoaamuna kello yhdeksän tarkastamaan radan tilannetta”, Killerin toimitusjohtaja Ahti Ruoppila raportoi Hevosurheilulle tiistai-iltapäivänä.

Tiistaiaamuun saakka Killerin rataa suojasi lumikerros, joka on ajettu päivän aikana radalta pois. Nyt iltapäivällä radalle on ajettu karkeampaa pintamateriaalia.

”Tampataan rataa tiiviiksi. Onneksi vettä pitäisi tulla taivaalta seuraavan kerran vasta keskiviikkona iltapäivällä”, Ruoppila kertoo.