Kimmo Taipale
Kimmo Taipale on kilpailukiellossa 17.5.-16.8.2026.Kuva: Anu Leppänen
Kilpailukiellon aloitus siirtyi – tästä on kyse

Ravituomioistuin ei muuttanut Suomen Hippoksen langettamaa kilpailukieltoa.
Kimmo Taipaleen Suomen Hippokselta saaman 3 kuukauden kilpailukiellon piti alkaa 1. toukokuuta, mutta Taipaleen hevosia on kilpaillut senkin jälkeen.

”Kimmo Taipale valitti kilpailukiellosta ravituomioistuimelle, joka käsitteli asian viime perjantaina. Tuomio ei muuttunut, mutta kielto siirtyi käsittelyn verran ja ajoittuu nyt välille 17. toukokuuta – 16. elokuuta”, raviurheilujohtaja Arto Hytönen perustelee.

Seuraava valitusporras on urheilun oikeusturvalautakunta, mutta mahdollinen valitus sille ei vaikuta enää kilpailukiellon astumiseen voimaan.

Tästä on kyse

Suomen Hippoksen valtuuskunta nimittää ravituomioistuimeen puheen­joh­tajan ja kaksi jäsentä sekä heille varahenkilön vuodeksi kerrallaan.

Ainakin yhden ravituomioistuimen jäsenen ja varamiehen tulee olla lakimie­s.

Suomen Hippoksen hallituksen määräämästä vähintään 1000 euron sakosta tai vähintään 28 vuorokauden pituisesta ajo/kil­pailukiellosta voi valit­taa ravituomioistui­melle neljäntoista (14) vuorokau­den kulues­sa siitä, kun v­a­l­it­taja on saanut tiedon hallituksen päätöksestä.

Lähde: Suomen Hippoksen tiedote

