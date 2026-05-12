Kilpailukiellon aloitus siirtyi – tästä on kyse
Kimmo Taipaleen Suomen Hippokselta saaman 3 kuukauden kilpailukiellon piti alkaa 1. toukokuuta, mutta Taipaleen hevosia on kilpaillut senkin jälkeen.
”Kimmo Taipale valitti kilpailukiellosta ravituomioistuimelle, joka käsitteli asian viime perjantaina. Tuomio ei muuttunut, mutta kielto siirtyi käsittelyn verran ja ajoittuu nyt välille 17. toukokuuta – 16. elokuuta”, raviurheilujohtaja Arto Hytönen perustelee.
Seuraava valitusporras on urheilun oikeusturvalautakunta, mutta mahdollinen valitus sille ei vaikuta enää kilpailukiellon astumiseen voimaan.
Tästä on kyse
Suomen Hippoksen valtuuskunta nimittää ravituomioistuimeen puheenjohtajan ja kaksi jäsentä sekä heille varahenkilön vuodeksi kerrallaan.
Ainakin yhden ravituomioistuimen jäsenen ja varamiehen tulee olla lakimies.
Suomen Hippoksen hallituksen määräämästä vähintään 1000 euron sakosta tai vähintään 28 vuorokauden pituisesta ajo/kilpailukiellosta voi valittaa ravituomioistuimelle neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa siitä, kun valittaja on saanut tiedon hallituksen päätöksestä.
Lähde: Suomen Hippoksen tiedote