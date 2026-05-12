Kilpailukiellon aloitus siirtyi – tästä on kyse

Kimmo Taipaleen Suomen Hippokselta saaman 3 kuukauden kilpailukiellon piti alkaa 1. toukokuuta, mutta Taipaleen hevosia on kilpaillut senkin jälkeen.

”Kimmo Taipale valitti kilpailukiellosta ravituomioistuimelle, joka käsitteli asian viime perjantaina. Tuomio ei muuttunut, mutta kielto siirtyi käsittelyn verran ja ajoittuu nyt välille 17. toukokuuta – 16. elokuuta”, raviurheilujohtaja Arto Hytönen perustelee.

Seuraava valitusporras on urheilun oikeusturvalautakunta, mutta mahdollinen valitus sille ei vaikuta enää kilpailukiellon astumiseen voimaan.