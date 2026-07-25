Kohti Kuninkuusraveja: Pääkilpailujen avausmatkojen lähtörata-arvonta lauantaina

Teivossa 31.7.–2.8. ravattavien Kuninkuusravien kuninkuus- ja kuningatarkilpailujen ensimmäisten osamatkojen lähtörivivalinnat vahvistettiin keskiviikkona 22.7. Tampereen Keskustorilla järjestetyssä osallistuvien hevosten julkistustilaisuudessa.

Tilaisuudessa vahvistettiin pääkilpailujen osallistujat, ohjastajat ja taustat sekä kilpailijoiden lähtörivivalinnat.

Kuninkuus- ja kuningatarkilpailuissa kilpailijat valitsevat kahdelle ensimmäiselle osamatkalle etu- tai takarivin lähtöpaikan Kuninkuusravien pistejärjestyksen perusteella. Eniten pisteitä kerännyt kilpailija valitsee ensimmäisenä, haluaako ensimmäisille kahdelle osamatkalle etu- vai takarivin lähtöpaikan. Tämän jälkeen valintavuoro etenee pistejärjestyksessä.

Ensimmäisen osamatkan varsinaiset lähtöradat arvotaan lähtörivien sisällä ennen kilpailujen alkua lauantaina 25.7. klo 12.30. Lähetystä voi seurata suorana Teivon YouTube-kanavalta.

Eturivistä arvotaan lähtöradat 1–8 ja takarivistä lähtöradat 9–12. Hevonen säilyttää saman lähtörivin myös toisella eli mailin osamatkalla, mutta lähtöradat kääntyvät lähtörivin sisällä päinvastaiseen järjestykseen verrattuna 2 100 metrin avausmatkaan. Käytännössä esimerkiksi 2 100 metrin kilpailussa lähtöradalta 1 starttaava hevonen lähtee mailin osamatkalle lähtöradalta 8.

Eturivissä lähtöpaikan merkitys korostuu erityisesti mailin osamatkalla, sillä sisäradalta avausmatkalle startannut valjakko joutuu silloin uloimmalle eturivin lähtöpaikalle. Maili on viikonlopun lyhin osamatka, minkä vuoksi lähtöradan merkitys korostuu sillä kolmesta matkasta eniten. Takarivistä lähteminen on haaste, minkä harvemmin ohjastajat valitsevat, sillä valjakon on löydettävä etenemisreittinsä muiden takaa. Toisaalta lähtöpaikkojen keskinäiset erot ovat siellä eturiviä pienemmät, sillä lähtöradat sijoittuvat vain neljälle paikalle (9–12).

Päätösmatkalla lähtöpaikan valintajärjestys määräytyy kahden ensimmäisen osamatkan yhteenlasketun ajan perusteella. Nopeimman yhteisajan saavuttanut valjakko valitsee ensimmäisenä lähtöratansa 3 100 metrin päätösmatkalle, toiseksi nopein toisena ja niin edelleen. Mikäli yhteisajat ovat samat, valintajärjestys ratkaistaan arvalla.

Teivon Kuninkuusravien viestintä