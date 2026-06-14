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Castor The Star vieraili vuosi sitten St Michelissä ja sijoittui Mats E Djusen ajamana toiseksi ajalla 08,8.Arkistokuva: Anu Leppänen
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Kolme yli 300 000 euron suurvoittoa Bodenin Toto75-kierrokselta Suomeen

Kesäyön Ruotsin Toto85-peli päättyi Mika Forssin ohjastaman Castor The Starin voittoon. Juhlimaan pääsivät myös suomalaispelaajat.
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Bodenin Toto85-kierroksen päätöskohde oli Norrbottens Stora Pris, jonka voitti Mika Forss vain 1,03-prosenttsesti pelatulla Castor The Starilla. Täysosumien arvo nousi 301 805 euroon.

Suomesta oikeita rivejä oli pelattukolme kappaletta. Voitot osuivat helsinkiläisen nettipelaajan laatimaan 20 osuuden porukkapeliin, savonlinnalaisen nettipelaajan 20 osuuden porukkapeliin sekä espoolaiselle nettipelaajalle. Espoolainen nettipelaaja voitti hajoituspelillä 306 513 euroa. 

Helsinkiläisen nettipelaajan 20 osuuden porukkapeliin osui 305 267 euron voitto. Helsinkiläinen oli pelannut hajoituspelin, josta hänellä oli itsellään 10 osuutta. Muut voitot menivät eri puolille Suomea.

Savonlinnalaisen nettipelaajan 20 osuuden porukkapeliin osui niin ikään 305 267 euron voitto. Myös hän oli pitänyt itsellään hajoituspelistä 10 osuutta.

Lähde: Veikkauksen viestintä

Uutistausta

Vuoden suurimmat Toto-voitot Suomeen osuivat huhtikuussa, kun kaksi suomalaista peliporukkaa voittivat yli 760 000 euron potit.

Lauantai-illan yli 300 000 euron voitot ovat kuluvan vuoden neljänneksi ja "tasapäin" viidenneksi suurimmat voitot Veikkauksen Toto-peleistä.

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