Kolmivuotistähti korvaa Breeders Coursen karsinnan 13.4. Vermossa

Breeders Course on ennakkomaksullinen kilpailu, jonka Vermon karsinta oli viime vuonna avoin kaikille 3-vuotiaille. Kilpailun säännöt muuttuivat tässä kuussa siten, että karsintalähtöön ovat oikeutettuja osallistumaan vain ne hevoset, joista on suoritettu kaikki kolme maksuerää. Ruotsinkielisen tiedotteen asiasta voi lukea tästä linkistä.

Kaikki maksuerät on Suomessa syntyneistä maksettu vain Crowd One Evosta, Halley Waniasta, Show Your Gutsista ja Utamaro Kempistä. Vaikka Riina Rekilä suunnitteli myös Tetrick Wanian ilmoittamista mukaan, näyttää epätodennäköiseltä, että karsinta nousee pystyyn. Siihen vaadittaisiin vähintään 4 hevosta. Tällöin karsintalähtöön on mahdollista osallistua Ruotsissa.

Myöhäisestä sääntömuutoksesta sarjatarjontaan syntyvän aukon paikkaamiseksi Vermo on lisännyt 13.4. sarjatarjontaan kaikille 3-vuotiaille lämminverisille avoimen Kolmivuotistähden 5000 euron ykköspalkinnolla.

”Haluamme tarjota kaikille kolmivuotiaille lähdön tähän kohtaan, sillä on jonkin verran muun muassa niitä, joista oli maksettu ensimmäinen erä Breeders Courseen. Ne eivät nyt sääntömuutoksen myötä pääse osallistumaan karsintalähtöön, mutta voivat kaikkien ikätovereiden tavoin kilpailla Kolmivuotistähdessä”, kilpailupäällikkö Miika Lähdeniemi perustelee Vermo Areenan tiedotteessa.