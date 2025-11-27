Timo Korvenheimo uusi paikkansa, Jussi Tomperi ja Heikki Kosonen uusina hallitukseen

Valtuuskunta äänesti kolme jäsentä hallituksen erovuoroisten Timo Korvenheimon ja Tiina Kuosmasen ja kolmen peräkkäisen hallituskauden jälkeen erovuoroon joutuneen Harri Voutilaisen tilalle.

Orimattilalainen ravivalmentaja Timo Korvenheimo keräsi suurimman äänisaaliin, 25 ääntä, ja uusi hallituspaikkansa. Uusina hallitukseen valittiin turkulainen toimitusjohtaja ja harrastajavalmentaja Jussi Tomperi, 20 ääntä, sekä savonlinnalainen eläkeläinen ja maaseutuyrittäjä Heikki Kosonen, 17 ääntä.

Hallituksen varapuheenjohtajana valittiin yksimielisesti jatkamaan Jaana Husu-Kallio.