Uutiset
Timo Korvenheimo uusi paikkansa, Jussi Tomperi ja Heikki Kosonen uusina hallitukseen
Suomen Hippoksen valtuuskunta kokoontui syyskokoukseen Hämeenkylän kartanoon Vantaalle.
Valtuuskunta äänesti kolme jäsentä hallituksen erovuoroisten Timo Korvenheimon ja Tiina Kuosmasen ja kolmen peräkkäisen hallituskauden jälkeen erovuoroon joutuneen Harri Voutilaisen tilalle.
Orimattilalainen ravivalmentaja Timo Korvenheimo keräsi suurimman äänisaaliin, 25 ääntä, ja uusi hallituspaikkansa. Uusina hallitukseen valittiin turkulainen toimitusjohtaja ja harrastajavalmentaja Jussi Tomperi, 20 ääntä, sekä savonlinnalainen eläkeläinen ja maaseutuyrittäjä Heikki Kosonen, 17 ääntä.
Hallituksen varapuheenjohtajana valittiin yksimielisesti jatkamaan Jaana Husu-Kallio.
Suomen Hippoksen hallitusvaalin tulokset
Timo Korvenheimo 25
Jussi Tomperi 20
Heikki Kosonen 17
Jukka Hurrila 15
Niko Keronen 10
Irina Keinänen 9