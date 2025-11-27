Jussi Tomperi, Heikki Kosonen ja Timo Korvenheimo
Jussi Tomperi (vas,), Heikki Kosonen ja Timo Korvenheimo valittiin seuraavalle kaksivuotiskaudelle Suomen Hippoksen hallitukseen.Kuva: Jarno Unkuri
Timo Korvenheimo uusi paikkansa, Jussi Tomperi ja Heikki Kosonen uusina hallitukseen

Suomen Hippoksen valtuuskunta kokoontui syyskokoukseen Hämeenkylän kartanoon Vantaalle.
Julkaistu

Valtuuskunta äänesti kolme jäsentä hallituksen erovuoroisten Timo Korvenheimon ja Tiina Kuosmasen ja kolmen peräkkäisen hallituskauden jälkeen erovuoroon joutuneen Harri Voutilaisen tilalle.

Orimattilalainen ravivalmentaja Timo Korvenheimo keräsi suurimman äänisaaliin, 25 ääntä, ja uusi hallituspaikkansa. Uusina hallitukseen valittiin turkulainen toimitusjohtaja ja harrastajavalmentaja Jussi Tomperi, 20 ääntä, sekä savonlinnalainen eläkeläinen ja maaseutuyrittäjä Heikki Kosonen, 17 ääntä.

Hallituksen varapuheenjohtajana valittiin yksimielisesti jatkamaan Jaana Husu-Kallio.

Suomen Hippoksen hallitusvaalin tulokset

Timo Korvenheimo 25

Jussi Tomperi 20

Heikki Kosonen 17

Jukka Hurrila 15

Niko Keronen 10

Irina Keinänen 9

Antti Lehtisalo, Esa Nuottivaara, Heikki Kosonen, Jaana Husu-Kallio, Timo Korvenheimo ja Jussi Tomperi
Suomen Hippoksen hallitus vuonna 2026: vasemmalta puheenjohtaja Antti Lehtisalo, Esa Nuottivaara, Heikki Kosonen, Jaana Husu-Kallio, Timo Korvenheimo ja Jussi Tomperi. Lisäksi hallitukseen kuuluu Irene Kelloniemi.Kuva: Jarno Unkuri
Jussi Tomperi, Heikki Kosonen ja Timo Korvenheimo
Suomen Hippoksen hallitus

