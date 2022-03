Kovaluokkainen kruunumiljonääri Iikka Nurmosen treeniin – ”Olen toiveikas, että se voi nousta vielä hyvälle tasolle”

Ruotsissa talvikauden viettänyt Iikka Nurmonen on saanut talliinsa kovaluokkaisen vahvistuksen. 9-vuotias J.H.Mannerheim 10,9aly on kilpaillut pääosin länsinaapurissa, mutta on myös suomalaisille raviseuraajille tuttu nimi. Ruuna kävi viime vuonna kahdesti kilpailemassa Suomen avoimissa lähdöissä, mutta molemmat yritykset pilaantuivat laukkaan.

212 168 euroa tienannut J.H.Mannerheim on kilpaillut tänä vuonna kolme kertaa. Voitot ovat kiertäneet, mutta kauden kahdessa ensimmäisessä startissaan se sijoittui toiseksi. Viimeisin kisa reilu viikko sitten päättyi kuutossijaan ajalla 13,6ake.

”Toivottavasti se tuli jäädäkseen. On ollut puhetta, että se tulisi sitten aikanaan meidän mukana Suomeen”, Nurmonen kertoo.

”Vielä ei ole starttia suunniteltu. Hevonen tuli maanantaina talliin. Olen sitä jo ajellut, ja se on ihan mukavan tuntuinen hevonen. Katsotaan se vielä eläinlääkärin kanssa läpi ja huolletaan, jos siihen on tarvetta.”

Nurmonen tietää hevosen kapasiteetin ja uskoo menestykseen, jos kaikki menee suunnitellusti.

”Se on terve hevonen, mitään isompaa loukkaantumista sillä ei ole uran aikana ollut, joten olen toiveikas, että se voi nousta vielä hyvälle tasolle.”

Ensi keskiviikkona Nurmosen tallista paluun tekee Super Schissel 09,1aly. Yli 335 000 euron tienestit urallaan kerännyt ruuna päättää yli puolen vuoden taukonsa Solvallan kivikovassa 2140 metrin ryhmäajossa. Vastus on kovaa luokkaa, kun mukana on ruotsalaisia huippuhevosia muun muassa Milligan’s Schoolin, Diamantenin, Very Kronoksen ja Admiral Asin johdolla. Super Schisselin lisäksi suomalaisväriä lähtöön tuo Katja Melkon valmentama ja Antti Mykkäsen omistama Mr Golden Quick.

”Lähtöhän on tosi kova, eikä Super Schisselillä ole ajettu ratahiittiä. Kotona on treenattu paljon, ja olosuhteet ovat olleet loistavat. Vaikea sanoa, mitä odotan tästä ensimmäisestä startista, mutta tällä kaudella odotan hevosesta paljon. Sen jalkaa operoitiin viime syksynä ja siitä tuntuu olleen iso apu. Hevonen tuntuu paljon paremmalta kuin viime vuonna. Olen tosi positiivisin mielin.”

Viime viikonloppuna Nurmonen kävi visiitillä kotimaassa. Kuopion Superlauantai-raveissa hänen ohjastettaviin lukeutui myös kautensa avannut Next Direction. Jo 700 000 euron voittosummaa lähestyvä ruuna ei ollut vielä parhaimmillaan, mutta hevosen hovikuski ei ole huolissaan.

”Se oli taukotukkoinen ja tasainen. Ravasi ihan hyvin, mutta vielä ei kiri irronnut ollenkaan", Nurmonen summaa Timo Hulkkosen valmentavan huipppuravurin suorituksen.

"Se tarvitsi tuon startin alle, että on hyvä sitten seuraaviin. Ratahiittejä ei ollut ajettu. Viime vuosina on käyty radalla ennen ensimmäistä starttia, ja hevonen on silloin ollut hyvä heti tauolta. Viime vuonnakin sen suoritustaso ailahteli, mutta se pystyi tekemään myös huippusuorituksia, joten en jaksa vielä murehtia.”

Nurmosen suunnitelmissa on paluu Suomeen, mutta ajankohta ei ole vielä tarkennut. Tähänastiseen Ruotsin visiittiin treenari on tyytyväinen.

”Hevosilla on ollut hyvä olla, ja kaikki on tilalla toiminut. Tämä on ollut mukavaa aikaa, eikä ole ollut ongelmia. Hevoset ovat menneet ihan ok, osa on mennyt tosi hyvin, osa on ollut pettymyksiä. Varsinkaan uusista hevosista kaikki eivät ole suorittaneet sillä tasolla kuin odotin. Tänään ilmoitin 10 hevosta starttiin tulevalle viikolle ja ne tuntuvat olevan hyvällä mallilla.”