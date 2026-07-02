Kuninkuusravien haku vuosille 2029–2031 avattiin – näin pisteytyskriteereitä on päivitetty

Kuninkuusravien haku vuosille 2029–2031 on avattu. Kuninkuusravien järjestämisestä kiinnostuneiden raviratojen tulee jättää hakemuksensa syyskuun loppuun mennessä. Suomen Hippoksen hallitus pisteyttää saapuneet hakemukset ja tekee järjestäjistä esityksen valtuuskunnalle, joka tekee lopulliset päätökset syyskokouksessa marraskuussa.

Hakemusten pisteytyksessä painotetaan nyt aiempaa vahvemmin järjestäjän taloudellista kyvykkyyttä. Uutena seikkana arvioidaan myös investointitarpeita tapahtumaa varten. Hakijan eduksi katsotaan, mikäli Kuninkuusravien järjestämiseen tarvittavat investointitarpeet ovat pienet.

“Tunnistamme jo nyt hakuvaiheessa, että osa raviradoista elää tällä hetkellä taloudellisesti haastavia aikoja. Investointitarpeet huomioimalla pyritään vaikuttamaan siihen, että tapahtuman mahdollinen tuotto jäisi suurilta osin järjestävälle radalle, eikä sitä tarvitsisi käyttää niin sanotusti seinien rakentamiseen. Se olisi ilman muuta tässä tilanteessa koko raviurheilun etu”, toimitusjohtaja Tomi Himanka taustoittaa Suomen Hippoksen tiedotteessa.

Muita pisteytettäviä asioita hakemuksessa ovat alueen majoituskapasiteetti, alueen mahdolliset järjestäjän eduksi katsottavat erityispiirteet, kaupungin tai maakuntaliiton mahdollinen sitoutuminen tapahtumaan sekä tapahtuman talousarvio.

Raviurheilun toimintaympäristö muuttuu merkittävästi tulevina vuosina. Lisenssimarkkinan avautuminen ja uusi lainsäädäntö sekä raviurheilun rahoituksen muutokset vaikuttavat myös Kuninkuusravien järjestämiseen.

“Tulevien järjestäjien tukena järjestelyissä tulee olemaan Hippoksen ja raviratojen yhteinen myynti- ja markkinointiyhtiö, eli maailma muuttuu tältäkin osalta. Uuden yhtiön avulla pyritään helpottamaan järjestäjän työtaakkaa ja taloudellista riskiä sekä tuomaan lisää voimaan tapahtuman kumppanuusmyyntiin”, Himanka kertoo.

Hakemuslomake sekä tarkemmat ohjeet hakua varten toimitetaan raviradoille sähköpostitse.

Lähde: Suomen Hippoksen tiedote