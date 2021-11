Kuninkuusravijärjestäjä jäi ilman investointiavustusta – ”Tällä varmaan viestitään meille jotain”

Investointisuunnitelma ja investointien rahoitusesitys tehdään maa- ja metsätalousministeriölle vuodelle 2022 raviradoilta saatujen investointihakemusten perusteella. Edellisten vuosien toteutetut investoinnit ovat painottuneet kilpailuolosuhteiden ja turvallisuuden parantamiseen, kuten kaviourien peruskorjaukseen, valaistukseen ja varikkoalueen infraan. Tiedotteen mukaan vuoden 2022 investointipäätöksessä painotetaan strategian mukaisesti elämyksellistä ja kiinnostavaa raviurheilua ja investoinnit kohdentuvat asiakasrajapintaan, kuninkuusraveihin 2023–2025 sekä turvallisuushankkeisiin.

Hippoksen hallitus esittää investointitukea myönnettäväksi 11 eri raviradalle: Oulu, Turku, Seinäjoki, Lahti, Tampere, Pori, Vermo, Kouvola, Mikkeli, Jyväskylä ja Kuopio.

Poissaolollaan loistaa Forssa, vuoden 2022 kuninkuusravijärjestäjä. Toiminnanjohtaja Elina Hirvonen otti tiedon vastaan pettyneenä.

”Aikaisemmassa aikataulussa – mikä ilmeisesti ei enää pidä paikkaansa ja tehdään uusi ohjelma – meillä on ensi vuodelle ollut esitettynä 200 000 euron investointiavustus, mutta se on nyt varmaan syystä tai toisesta käsitelty”, Hirvonen huokaa.

Forssalle on viimeksi myönnetty investointiavustusta vuonna 2019.

”Tälle vuodelle meiltä kysyttiin sellainen otsikkotasoinen ajatus, että mihin investointitukea haetaan. Meillä oli kohteena radan valaistuksen uusiminen ledivalaistukseksi, ja kyllä niitä kohteita varmaan muitakin olisi ollut. En voi vielä ottaa isommin kantaa, kun en tiedä päätöksen vaiheita”, Hirvonen analysoi.

Hirvonen ei muista, että kuninkuusraveja järjestävä rata olisi aiemmin jäänyt ilman investointirahaa ainakaan nykyisen rahanjakomallin aikana.

”Tällä varmaan viestitään meille jotain, mitä me ei ymmärretä. Viestinnällisesti Hippoksessa on petrattavaa, ja hyvä, että viestintäpäällikkö on valittu”, Hirvonen mainitsee viitaten vastavalittuun viestintäpäällikkö Saara Iivariin.

”Näen sen niin, että jokaisella raviradalla on lajiin sitoutuneita ihmisiä ja tällä hetkellä keskusjärjestö ei valitettavasti yritä selostaa asioita ihmisille niin, että he voisivat edes ymmärtää päätösten perusteluja. Tällä tavalla varmaan saa jotain muuta, kuin lajiuskollisia ihmisiä.”

Mitä päätös tarkoittaa Forssan kuninkuusravien osalta?

”Se tarkoittaa sitä, että keskitymme kuninkuusravien järjestämiseen emmekä tuleviin investointeihin.”

Hippoksen tiedotteessa mainitaan, että raviradoilla oli paljon investointitarpeita tulevalla vuodelle ja saatujen investointihankehakemusten arvo oli yli 3 miljoonaa euroa. Alkuperäisessä alan rahoituskehyksessä investointitukiin oli varattu 800 000 euroa. Hallitus päätti esittää vuoden 2022 investointitukien määrärahan korottamista 1,2 miljoonaan euroon.

Hippoksen hallitus piti tärkeänä edistää investointihankkeiden muuttamista monivuotisiksi. Vuoden 2023 investointihankkeista päätetään myöhemmin, kun rahoituskehys vuodelle 2023 on selvillä.

Hevosurheilu ei tavoittanut Hippoksen puheenjohtajaa eikä toimitusjohtajaa kommentoimaan ratkaisua.