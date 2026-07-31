Kunkkari-Golfin voitto Ouluun – kaikki 84 pelaajaa olivat voittajia

Mukaan Kunkkari-Golfiin oli ilmoittautunut 21 nelihenkistä joukkuetta.

”Ensimmäinen voitto oli, että kaikki 84 pelaajaa tulivat paikalle”, kisan ideoinut ja isännöinyt Kari Lähdekorpi iloitsi.

Lisää voittajan fiilistä toi se, miten tasaisena kisa pysyi loppuun asti. Scrambe-joukkuekilpailu osoittautui kisamuotona toimivaksi. Voitto ratkesi Lassi Nurmoksen kipparoimalle Oulun joukkueelle vasta viimeisellä väylällä ja vain yhdellä lyönnin erolla.

Kisan erikoisuus oli, että kaikki pelaajat palkittiin.

”Kun näin osanottajaluettelon, tuli tunne, että suurin osa pelaajista ei ollut voittanut golfissa koskaan mitään. Nyt se asia korjattiin”, mittavan sponsorikaartin koonnut Lähdekorpi veisteli.

Kisan vastaanotto pelaajien keskuudessa oli varauksettoman positiivinen.

"Just sellainen viihteellinen kisa kuin tällaisen kisan pitääkin oll. Ei puristeta mailaa, ja joukkuekisassa jokainen paikkaa toistaan", yhden lähimmäksi lippua -kisan voittanut Vesa Mäkinen kehui.

Voittajajoukkue palkitaan lauantaina Teivossa 3. lähdön jälkeen.