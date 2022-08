Kuopio Stakesin säännöt uudistuivat – kaikki saavat jatkossa mahdollisuuden

Kuopio Stakesiin ilmoitettiin tänä vuonna vain 15 hevosta. Se tarkoitti silloisilla säännöillä, että kilpailu ajettiin suoraan 12 hevosen finaalina ja ilmoitetuista hevosista kolme ranking-järjestyksessä viimeistä karsittiin. Niiden ilmoittautumismaksut palautettiin.

Kaksi karsituista hevosista oli kotiradan Heikki Korhosen hevosia.

”Olen yrittänyt tukea kilpailua ja maksaa kaikki hevoset mukaan, vaikka niillä ei olisi ollut mahdollisuuksia menestyäkään, ja monta kertaa se on voitettukin. Mutta nyt täytyy sanoa, että petyin Kuopion toimintaan. Jos karsinnat yhdestä hevosesta jäi kiinni, niin mun mielestä olisi voinut jo viime viikolla vähän soitella. Stakes on nyt meidän osalta ajettu, etsitään muita kilpailuja tilalle”, pettynyt Korhonen ilmoitti Hevosurheilulle.

Sääntöuudistuksen myötä samanlaista tilannetta ei pääse enää syntymään.

”Kuopion Ravirata Oy:n hallitus on päättänyt muuttaa perinteisen kasvattajakilpailu Kuopio Stakesin sääntöjä. Suurimpina muutoksina ovat mm. karsintalähtöjen ja finaalin hevosten lukumäärän rajaaminen kymmeneen. Merkittävää on myös se, että enää ei pääse syntymään sellaista tilannetta, että jokin karsintoihin ilmoitettu hevonen ei pääsisi niihin osallistumaan. Mikäli karsintoja ei pienen ilmoittautumismäärän vuoksi ajettaisi, pääsee finaaliin enintään 12 hevosta. Tässä tapauksessa finaalin hevosten lähtöratojen valinta on painotettu ja perustuu hevosten ennätyksen ja voittosumman mukaiseen pistelaskuun”, Kuopion ravirata tiedottaa nettisivuillaan.

Ennen tämän vuoden Stakesia Heikki Korhonen oli ehtinyt maksaa 3-vuotiaansa mukaan ensi vuoden kilpailuun. Vieläkö boikotointipäätös pitää, kun säännöt muuttuivat?

”Hyvähän se on, että miettivät ja tekevät uudistuksia, mutta onko kilpailu minun kohdaltani ohi, sitä en osaa vielä sanoa. Täytyy miettiä asiaa”, Korhonen vastaa.

Tämän vuoden pettymyksen hän on jo käsitellyt.

"Me ei oltaisi siinä kisassa pärjätty, enemmän kyse oli periaatteellisesta asiasta."

Linkki Kuopio Stakesin uudistuneisiin sääntöihin