Kuopion lauantairavit ajetaan normaalisti – "Kaikki sääennusteet olivat hyvin yhteneväisiä"

Puolenpäivän aikaan Kuopion raviradalla palaveerattiin koskien huomisten lauantairavien ajamista yhdessä eläinlääkärin ja Suomen Hippoksen edustajan kanssa. Kuopiossa sääennusteet lupaavat lauantaille 19-21 pakkasasteen lukemia. Ennusteiden mukaan tuuli on lähes tyyntä.

”Kaikki sääennusteet olivat hyvin yhteneväisiä, joten lauantaina ajetaan kilpaa normaalisti”, Hippoksen raviurheilujohtaja Arto Hytönen ilmoittaa.

Raveihin ilmoitetuille hevosille on annettu poisjääntioikeus pakkasen vuoksi. Poisjäänti tulee ilmoittaa puhelimitse raviradan toimistoon. Heppa-järjestelmän kautta tehty poisjäänti-ilmoitus aiheuttaa viiden vuorokauden kilpailukiellon.

Kuopion raviradalta ilmoitetaan lisäksi raveissa esittelyn ja lähdön välisen ajan olevan pakkasen vuoksi normaalia lyhyempi.

Perjantaiksi Turkuun Ilmatieteen laitos ennustaa 14-16 asteen pakkasta, ja rannikolla tuulen ennustetaan olevan kaksi metriä sekunnissa. Myös Turussa hevosilla on poisjääntioikeus samaan tapaan ilman sanktioita. Esittelyn ja lähdön väli on raveissa neljä minuuttia.