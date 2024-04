Kurri Jari Boko mukaan Finlandia-Ajoon – Veijo Heiskanen toivoo saavansa revanssin

Kurri Jari Boko esiintyi väkevästi viime lauantaina Seinäjoella ravatussa Etain Royal Stayerissa. Voitto pitkän matkan kisassa vakuutti siinä määrin, että Vermo esitti hevosen taustajoukoille kutsun sunnuntaina 5.5. ravattavaan Finlandia-Ajoon. Valmentaja Iikka Nurmonen päätti tarttua mahdollisuuteen tavoitella 110 000 euron jättipottia.

”Tämä on meille kunniatehtävä päästä edustamaan Suomea”, Nurmonen sanoo Vermon tiedotteessa.

”Kurri Jari Boko on vahvassa iskussa ja tuntuu Seinäjoen kovan esityksen jälkeen edelleen tosi hyvältä treenissä. Vermossa jatketaan kengittä, mutta saadaan optimoitua autolähtöön jenkkikärryt perään. Seinäjoella vedettiin vetolaput ensimmäistä kertaa ja se toimi hyvin. Noin kovia hevosia vastaan täytyisi saada hyvä lähtöpaikka tai ylivauhti. Meille olisi varmaan plussaa, jos viimeinen puolikas olisi hiljaisempi, kuin ensimmäinen. Uskon että ori avaakin nähtyä kovempaa Finlandiassa, mutta ei se varmaankaan nopein ole alussa. Koitetaan antaa hyvä panos. Tästä näkee sitten, voisiko kansainvälisistä tehtävistä haaveilla jatkossakin.”

Mailin matkalla kisattava Finlandia-Ajo on ravattu vuodesta 1980 alkaen. Kansainvälinen klassikkokilpailu on tuttu myös Kurri Jari Bokon osaomistajalle Veijo Heiskaselle. Hän laskee osallistuneensa kisaan ”puolenkymmentä kertaa.”

”Hyvältähän kutsu tuntuu. Menestys on tietysti paljon kiinni lähtöpaikasta. Mutta jos se saa hyvän lähtöradan, en usko kenenkään juoksevan karkuun siltä”, Heiskanen toteaa.

”Kurri Jari Boko ei ole uransa aikana tehnyt juurikaan huonoja juoksuja. Se menee aina kykyjensä mukaan ja on varma suorittaja. Myös kuskille se on miellyttävä hevonen. Orilla on nautinto ajaa treeneissä tai startissa.”