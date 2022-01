Kuukauden hevosena melkoinen veijari – ”Onko sitä näin lyhyen harrastuksen jälkeen edes oikeutettu tällaiseen tuuriin”

Way To Go on tehnyt rakettimaisen nousun omistajansa Kristian Lellan valmennuksessa. Se on Lellan paras valmennettava – ja ensimmäinen. Way To Golla oli ennen viime vuotta viideltä kilpailukaudelta yhteensä 80 starttia, niistä kuusi voittoa ja tienestejä 26 160 euroa. Vuoden 2021 aikana ruuna juoksi 24 kilpailustaan rahaa 55 575 euroa ja yhdeksän ykkösen joukossa oli arvovoittoja, kuten Tammer-ajo, GLi Grand Prix ja Metsämäki Stayer.

”Ei tällaista ole uskaltanut edes haaveilla, sitä on kuin pölkyllä päähän lyöty”, Way To Gon omistaja-valmentaja Kristian Lella huokaa. ”Välillä sitä miettii, että onko näin lyhyen harrastuksen jälkeen edes oikeutettu tällaiseen tuuriin, kun joku saa tahkota vuosikymmeniä, eikä osu tällaista.”

Kuinka Way To Go päätyi sen nykyiselle omistaja-valmentaja Kristian Lellalle? Mikä sytytti ruunan kahdeksanvuotiaana elämänsä vetoon?

Miten päättyi Way To Gon ja Kristian Lellan ensimmäinen treenilenkki? Miksi Way To Gon etukengät ovat väärinpäin? Lue lisää Hevosurheilusta.

Johtajan silmin -sarja alkoi viikko sitten ministeri Jari Lepän haastattelulla. Nyt ääneen pääsee Juha Vidgrén, jonka ministeri nimitti vastuullista ja elinvoimaista raviurheilua ja hevoskasvatusta Suomessa selvittävän työryhmän puheenjohtajaksi. Mitä Vidgrén ajattelee alan haasteista ja tulevista rahoituskuvioista? Miten varmistetaan hevosalan hyväksyttävyys? Kuinka nuorisotyöhön pitää suhtautua? Miten työryhmä saa mietintönsä läpi?

Ratsastuksessa käsittelemme verryttelyä. Kotiratsastuksen alkuverryttelylle on monta hyvää tapaa.

Kouluratsastaja Maria Pyykönen on maajoukkuevalmentaja Rien van der Schaftilta omaksunut ajatuksen, jossa ratsastuskerta yksi soljuva kokonaisuus, jossa asioissa ja vaatimuksissa edetään rauhassa ja portaattomasti sen mukaan, miltä hevonen tuntuu.

Kenttäratsastaja Tuija Rosenqvist jakaa verryttelyn kahteen osaan: lämmittelevää hölkkäilyyn ja lajikohtaiseen verryttelyyn.

Esteratsastaja Niclas Aromaa taas valmistelee esteverryttelyn jo edellisenä päivänä. Mitä nämä vaihtoehdot tarkoittavat käytännössä? Lue lisää Hevosurheilusta.

Lehdestä löydät myös lähtölistat ja vihjeet tuleviin raveihin lähes viikoksi eteenpäin.

Kiinnostuitko? Hevosurheilu palvelee sekä printti- että digiversiona.

Digilehden voi lukea missä päin maailmaa tahansa. Kätevästi digilehteä lukemaan pääsee lataamalla Hevosurheilun Apin sovelluskaupasta. Palveluun kirjaudutaan asiakasnumerolla, joka löytyy paperilehden osoitetiedoista postitoimipaikan jälkeen tai tilauslaskustasi (kirjoita asiakasnumero ilman ensimmäisiä nollia). Postinumero toimii salasanana.

Tilaa lehti täältä.