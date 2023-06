Kymi Grand Prixin lähtöradat arvottu, Global Beware ja ranskalainen 5-vuotias mukaan kisaan

Suomalaisista Pekka Korven Run For Royalty ja Matias Salon Global Withdrawl saivat loistavat lähtöpaikat kaksi ja kolme.

”Lähtörataa ei voi moittia. Arto Hytöstä pitää kehua, lähtö on tosi hieno. Ranskalaiset Etonnant ja Go On Boy ovat varmaan suosikkeja”, Salo totesi.

Go On Boy ja Etonnant saivat myös loistavat lähtöpaikat. Richard Westerinkin Etonnant voitti Elitloppetin viime vuonna.

Tapio Perttusen valmentama Global Beware on tehnyt hienon kauden. Se on tänä vuonna kilpaillut 10 kertaa ja voittanut 7 lähtöä. Seinäjoki Racen Etain Royal Stayer ja Finlandia-ajon Voimaliigan ykköset tulivat vakuuttavien esitysten päätteeksi. Global Beware on hieno tulokas eliittitasolle.

Charley Mottierin valmentama Ideal du Rocher on 5-vuotias ranskalainen. Se tulee Kouvolaan voitto alla. Cliff du Pommereuxin poika voitti toukokuun puolivälissä La Rochellen radalla ajalla 12,6/2625m.

UET Elite Circuit Kymi Grand Prix 2023

2100m – 1. palk. 100 000 euroa

1 Go On Boy (Ranska)

2 Run For Royalty (Suomi)

3 Global Withdrawl (Suomi)

4 Global Beware (Suomi)

5 Etonnant (Ranska)

6 Ideal du Rocher (Ranska)

7 Ultion Face (Ruotsi)

8 Hierro Boko (Suomi)

9 Callmethebreeze (Ranska)

10 Iznogoud Am (Ruotsi)