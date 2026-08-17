Kymi Grand Prix'n lähtöradat selvillä – Massimo Hoist ja Combat Fighter suomalaisista onnekkaimmat
Kymi Grand Prix’n lähtöradat arvottiin maanantaina Kouvolan raviradan järjestämässä Youtube-livessä.
Suomalaisista paras arpaonni oli Massimo Hoistilla, kun tuore Suomen mestari pääsee starttaamaan lauantaina 22. elokuuta 85 000 euron ensipalkinnolla ajettavaan suurkisaan ykkösradalta. Suomalaisista eturivistä starttaavat myös nelosradalta avaava Combat Fighter ja sen ulkopuolelta lähtevät Diamond Truppo sekä Need’em.
Kotimaan edustajista ainoastaan Jax Journey arvottiin takariviin radalle yhdeksän. Jax Journeyn kyydissä jatkaa Tommi Kylliäinen, joten Kylliäisen toisen vakiajokin Diamond Trupon ohjastajaksi vaihtuu Jukka Torvinen.
Kymi GP:n ennakkosuosikkeihin lukeutuva Don Fanucci Zet arvottiin radalle seitsemän. Myöskään Daniel Redénin toisella valmennettavalla Xanthis Harveylla arpatuuri ei ollut kohdallaan sen saatua radan kymmenen.
Alessandro Gocciadoron valmennuksesta debytoiva Working Class Hero starttaa liikkeelle radalta kaksi.
Kouvolan lauantairavien lähtölistat valmistuvat lopullisesti maanantaina iltapäivällä.
Kymi Grand Prix 2026
1 Massimo Hoist / Hannu Torvinen
2 Working Class Hero / Alessandro Gocciadoro
3 Mellby Joker / Olli Koivunen
4 Combat Fighter / Santtu Raitala
5 Diamond Truppo / Jukka Torvinen
6 Need’em / Iikka Nurmonen
7 Don Fanucci Zet / Örjan Kihlström
8 Luke The Spook / Adrian Kolgjini
9 Jax Journey / Tommi Kylliäinen
10 Xanthis Harvey / Daniel Redén