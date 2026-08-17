Xanthis Harvey voitti Daniel Redénin valmennuksesta Ruotsin Kriteriumin vuonna 2022.
Xanthis Harvey voitti Daniel Redénin valmennuksesta Ruotsin Kriteriumin vuonna 2022.Kuva: Lars Jakobsson / TR Bild
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Viimeinen Kymi GP -kutsu Xanthis Harveylle

Kymi GP:ssä kilpailee kaksi hevosta Daniel Redénin tallista.
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Lauantaina 22. elokuuta ajettavan Kymi Grand Prix’n kymmenes ja samalla viimeinen kutsuttu on Daniel Redénin valmentama Xanthis Harvey. Neljän vuoden takainen Kriterium-voittaja on ansainnut urallaan reilut 5,8 miljoonaa kruunua.

Toissa startissaan Årjengissa 09,5-ennätyksen juossut ja kakkoseksi sijoittunut 7-vuotias Xanthis Harvey on juossut urallaan 32 starttia, joista 6 on päättynyt voittoon. Viimeksi hevonen oli ilmoitettu Östersundiin Jämtlands Stora Prisiin, mutta jäi pois sairastumisen vuoksi.

Xanthis Harveyta Kymi GP:ssä ohjastaa valmentaja Redén itse. Redénin tallista Kymi GP:hen osallistuu myös lähdön etukäteissuosikkeihin lukeutuva Don Fanucci Zet.

85 000 euron ensipalkinnolla juostavan Kymi GP:n lähtöradat arvotaan Kouvolan raviradan järjestämässä Youtube-livessä maanantaina kello 12.

Kymi GP -kutsutut

Massimo Hoist (Suomi)

Jax Journey (Suomi)

Combat Fighter (Suomi)

Luke The Spook (Ruotsi)

Diamond Truppo (Suomi)

Need’em (Suomi)

Don Fanucci Zet (Ruotsi)

Mellby Joker (Ruotsi)

Working Class Hero (Italia)

Xanthis Harvey (Ruotsi)

Xanthis Harvey voitti Daniel Redénin valmennuksesta Ruotsin Kriteriumin vuonna 2022.
Working Class Hero debytoi Alessandro Gocciadorolta Kymi GP:ssä
Xanthis Harvey voitti Daniel Redénin valmennuksesta Ruotsin Kriteriumin vuonna 2022.
Don Fanucci Zet seitsemäntenä mukaan Kymi GP:hen
Kymi Grand Prix
Daniel Redén
Xanthis Harvey
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