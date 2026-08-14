Working Class Hero sijoittui toukokuussa Sweden Cupissa kolmanneksi Antonio Di Nardon ohjastamana.
Working Class Hero sijoittui toukokuussa Sweden Cupissa kolmanneksi Antonio Di Nardon ohjastamana.Kuva: Lena Emmoth/TR Bild
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Working Class Hero debytoi Alessandro Gocciadorolta Kymi GP:ssä

Kymi Grand Prix'n osallistujalista on yhtä nimeä vaille valmis.
Julkaistu

Yhdeksännen Kymi Grand Prix -kutsun on saanut 7-vuotias Working Class Hero. Toukokuussa Elitloppet-viikonloppuna ori sijoittui Jörgen Westholmin treenistä Sweden Cupissa kolmanneksi, jonka jälkeen se siirtyi Alessando Gocciadoron valmennustalliin. Kymi GP:ssä Working Class Hero tekee ensiesiintymisensä Gocciadoron väreistä.

Viime talvena Working Class Hero kilpaili Vincennesissä ja keväällä se voitti Lotteria-ajon consolation-lähdön jäätyään niukasti finaalin ulkopuolelle. Uran 49 startista hevonen on ottanut 18 voittoa ja kerännyt yli 500 000 euron ansiot.

09-aikaisen Working Class Heron omistaa Comiantale SRL & Sernicoli Sinead ja on kasvattanut Stall Frena AB & Westholm Jörgen.

Kymi GP ajetaan Kouvolassa lauantaina 22. elokuuta. 2100 metrin ryhmäajona juostavan lähdön ensipalkinto on 85 000 euroa.

Lähtöradat arvotaan maanantaina kello 12 Kouvolan raviradan järjestämässä Youtube-livessä.

Kymi GP -kutsutut

Massimo Hoist

Jax Journey

Combat Fighter

Luke The Spook

Diamond Truppo

Need’em

Don Fanucci Zet

Mellby Joker

Working Class Hero

Working Class Hero sijoittui toukokuussa Sweden Cupissa kolmanneksi Antonio Di Nardon ohjastamana.
Mellby Joker Kymi Grand Prix’n kahdeksas osallistuja
Kymi Grand Prix
Alessandro Gocciadoro
Working Class Hero
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