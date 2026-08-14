Working Class Hero debytoi Alessandro Gocciadorolta Kymi GP:ssä
Yhdeksännen Kymi Grand Prix -kutsun on saanut 7-vuotias Working Class Hero. Toukokuussa Elitloppet-viikonloppuna ori sijoittui Jörgen Westholmin treenistä Sweden Cupissa kolmanneksi, jonka jälkeen se siirtyi Alessando Gocciadoron valmennustalliin. Kymi GP:ssä Working Class Hero tekee ensiesiintymisensä Gocciadoron väreistä.
Viime talvena Working Class Hero kilpaili Vincennesissä ja keväällä se voitti Lotteria-ajon consolation-lähdön jäätyään niukasti finaalin ulkopuolelle. Uran 49 startista hevonen on ottanut 18 voittoa ja kerännyt yli 500 000 euron ansiot.
09-aikaisen Working Class Heron omistaa Comiantale SRL & Sernicoli Sinead ja on kasvattanut Stall Frena AB & Westholm Jörgen.
Kymi GP ajetaan Kouvolassa lauantaina 22. elokuuta. 2100 metrin ryhmäajona juostavan lähdön ensipalkinto on 85 000 euroa.
Lähtöradat arvotaan maanantaina kello 12 Kouvolan raviradan järjestämässä Youtube-livessä.
Kymi GP -kutsutut
Massimo Hoist
Jax Journey
Combat Fighter
Luke The Spook
Diamond Truppo
Need’em
Don Fanucci Zet
Mellby Joker
Working Class Hero