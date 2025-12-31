Lahjaosuuksien määrä kasvoi – Tuomas Rantasen hyväntekeväisyystempaus sai laajasti tukea

Porissa ratavalmentajana toimiva Tuomas Rantanen teki ennen joulua yrityksensä Facebook-sivuille päivityksen, jossa kertoi Rantanen Stablen haluavan yhdessä kasvattaja Timo Niemisen kanssa lahjoittaa lapselle tai nuorelle osuuden orivarsasta nimeltä Bonham.

Vuoden vaihteessa 2-vuotiaaksi kääntyvän Bonhamin lahjaosuuteen kuului lisäksi ilmaiset hoito- ja valmennusmaksut ensimmäisen kahden vuoden ajalle.

Sähköpostitse tehtyjä hakemuksia kertyi lähes sata. Myös yksityishenkilöt halusivat lähteä mukaan toteuttamaan ideaa ja lopulta viisi lasta/nuorta sai joululahjaksi osuuden Bonhamista.

”Koko tempaus on saanut hyvin kiitollista palautetta, myös heiltä jotka eivät tällä kertaa tulleet valituksi”, Rantanen kiittelee.