Tuomas Rantanen ideoi yhdessä Timo Niemisen kanssa hyväntekeväisyystempauksen.Kuva: Anu Leppänen
Lahjaosuuksien määrä kasvoi – Tuomas Rantasen hyväntekeväisyystempaus sai laajasti tukea

Myös yksityishenkilöt lähtivät tukemaan tempausta, jotta lahjaosuuksia saatiin lahjoitettua lopulta useampi.
Porissa ratavalmentajana toimiva Tuomas Rantanen teki ennen joulua yrityksensä Facebook-sivuille päivityksen, jossa kertoi Rantanen Stablen haluavan yhdessä kasvattaja Timo Niemisen kanssa lahjoittaa lapselle tai nuorelle osuuden orivarsasta nimeltä Bonham.

Vuoden vaihteessa 2-vuotiaaksi kääntyvän Bonhamin lahjaosuuteen kuului lisäksi ilmaiset hoito- ja valmennusmaksut ensimmäisen kahden vuoden ajalle.

Sähköpostitse tehtyjä hakemuksia kertyi lähes sata. Myös yksityishenkilöt halusivat lähteä mukaan toteuttamaan ideaa ja lopulta viisi lasta/nuorta sai joululahjaksi osuuden Bonhamista.

”Koko tempaus on saanut hyvin kiitollista palautetta, myös heiltä jotka eivät tällä kertaa tulleet valituksi”, Rantanen kiittelee.

