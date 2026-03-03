Lappeen yhtiökokous vaihtoi hallituksen – neuvottelut Teemu Keskitalon palaamiseksi käynnistyvät

Lappeenrannan Ravirata Oy:n osakkeenomistajat kokoontuivat maanantai-iltana ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Esityslistalla olivat muun muassa hallituksen luottamus ja mahdollinen uuden hallituksen valinta.

Hallituksen puheenjohtaja Timo Saksela ja jäsen Juha Turunen selvittivät syitä toimitusjohtaja Teemu Keskitalon irtisanomiseen. Vilkkaan keskustelun jälkeen hallituksen jäsenet Saksela, Toni Hyypiä ja Pekka Toivonen ilmoittivat eroavansa.

Sen jälkeen yhtiökokous erotti yksimielisesti jäljelle jääneet jäsenet Mikko Kenttämaan, Sanna Raution ja Turusen.

Uuteen hallitukseen ehdotettiin 13:a henkilöä joista 8 valittiin.

”Hallitus edustaa Lappeenrannan kaupungin vankkaa luottamusta raviradan kykyyn järjestää tulevia suurtapahtumia, Cityravit 5–6.6.26 ja Kuninkuusravit 2027, koko joukon yrittämistä ja nipun uusia ideoita radan kehittämiseen”, kokoustiedotteessa kuvaillaan.

Yhtiökokous toivoi lopuksi, että hallitus käynnistää neuvottelut Teemu Keskitalon kanssa tämän paluusta toimitusjohtajaksi.

Yhtiökokoukseen osallistui suuri joukko osakkeenomistajia (453). Edustettuna oli 4264 kaikkiaan 5815 osakkeesta eli 73,3 prosenttia osakkeista. Puheenjohtajaksi valittiin äänestyksen jälkeen Jyrki Jauhiainen.

Lähde: Lappeenrannan Ravirata Oy:n tiedote