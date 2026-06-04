Lappeenrannan Cityravit houkuttelee uusia kävijöitä raveihin – "Tuodaan hevosia lähemmäs ihmisiä"
Perjantaina ja lauantaina järjestetään Lappeenrannan Cityravit ja Hevoset linnoituksessa -tapahtuma. Viime vuonna ensimmäisen kerran järjestetty tapahtuma keräsi paikan päälle noin 22 000 kävijää. Tänä vuonna järjestäjät toivovat paikalle jopa 25 000 kävijää.
Lappeenrannan historialliseen Linnoitukseen on valmistunut reilun 300 metrin mittainen suora, jolla hevoset mittelevät paremmuudesta kaksintaistoissa siten, että voittaja etenee aina jatkoon. Kilpailumatka on 160 metriä.
Tapahtumalla oli oma roolinsa Lappeen ravirata Oy:n viime vuoden positiivisessa tuloksessa, mutta taloudellisen aspektin lisäksi Cityravit tarjoavat lajille loistavan näyteikkunan.
”Tuodaan hevosia lähemmäs ihmisiä ja yritetään sitä kautta saada uusia kävijöitä raveihin. Markkinoimme tapahtumassa myös ahkerasti ensi vuoden Kuninkuusraveja”, Lappeen toimitusjohtaja Teemu Keskitalo kertoo.
Tapahtumassa riittää monenlaista puuhaa. Mainittakoon esimerkkeinä, että Muumit esiintyvät muutamaan kertaan kesäteatterissa, Varennen valmentajana tunnetuksi tullut Jori Turja vetää ravivalmennusklinikan ja tuhannelle ensimmäiselle tarjoillaan kakkukahvit SaiPan pronssimitalien kunniaksi.
Myös Yle 100 -bussi kaartaa Cityraveihin. Bussissa matkaa mukana tunnettuja Yle-kasvoja ja -radioääniä, joiden ohjelman tekemistä on mahdollista päästä seuraamaan.
Hevoset Linnoituksessa & Cityravit
Pääsymaksuton Hevoset Linnoituksessa -tapahtuma tarjoaa kahden päivän ajan ohjelmaa ravisuoralla, kolmella tapahtumatorilla, Lasten Linnoituksessa ja Kesäravintola Lallissa