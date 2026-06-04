Lappeenrannan Cityravit 2025
Lappeen raviradalla cityravit nähdään isona mahdollisuutena.Kuva: Maisa Hyttinen
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Lappeenrannan Cityravit houkuttelee uusia kävijöitä raveihin – "Tuodaan hevosia lähemmäs ihmisiä"

Antero Mertarannan ja Lauri Hyvösen tänäkin vuonna juontamaan tapahtumaan on ilmainen sisäänpääsy.
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Perjantaina ja lauantaina järjestetään Lappeenrannan Cityravit ja Hevoset linnoituksessa -tapahtuma. Viime vuonna ensimmäisen kerran järjestetty tapahtuma keräsi paikan päälle noin 22 000 kävijää. Tänä vuonna järjestäjät toivovat paikalle jopa 25 000 kävijää.

Lappeenrannan historialliseen Linnoitukseen on valmistunut reilun 300 metrin mittainen suora, jolla hevoset mittelevät paremmuudesta kaksintaistoissa siten, että voittaja etenee aina jatkoon. Kilpailumatka on 160 metriä.

Tapahtumalla oli oma roolinsa Lappeen ravirata Oy:n viime vuoden positiivisessa tuloksessa, mutta taloudellisen aspektin lisäksi Cityravit tarjoavat lajille loistavan näyteikkunan.

”Tuodaan hevosia lähemmäs ihmisiä ja yritetään sitä kautta saada uusia kävijöitä raveihin. Markkinoimme tapahtumassa myös ahkerasti ensi vuoden Kuninkuusraveja”, Lappeen toimitusjohtaja Teemu Keskitalo kertoo.

Tapahtumassa riittää monenlaista puuhaa. Mainittakoon esimerkkeinä, että Muumit esiintyvät muutamaan kertaan kesäteatterissa, Varennen valmentajana tunnetuksi tullut Jori Turja vetää ravivalmennusklinikan ja tuhannelle ensimmäiselle tarjoillaan kakkukahvit SaiPan pronssimitalien kunniaksi.

Myös Yle 100 -bussi kaartaa Cityraveihin. Bussissa matkaa mukana tunnettuja Yle-kasvoja ja -radioääniä, joiden ohjelman tekemistä on mahdollista päästä seuraamaan.

Hevoset Linnoituksessa & Cityravit

Pääsymaksuton Hevoset Linnoituksessa -tapahtuma tarjoaa kahden päivän ajan ohjelmaa ravisuoralla, kolmella tapahtumatorilla, Lasten Linnoituksessa ja Kesäravintola Lallissa

Lappeenrannan Cityravit 2025
Hevoset valtaavat Linnoituksen – tapahtuman ohjelma julkaistu kokonaisuudessaan
Teemu Keskitalo
Cityravit
Lappeenrannan cityravit
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