Lappeenrannan Cityravit saa jatkoa – Linnoituksessa ravataan jälleen kesällä 2026
Lappeenrannan kaupunki, Lappeen Ravirata ja Liiga-SaiPa ovat solmineet jatkosopimuksen Lappeenrannan Cityravit-tapahtumasta. Tapahtuma järjestetään toista kertaa kesäkuun alussa 5.–6.6.2026 Lappeenrannan Linnoituksessa.
Ensimmäistä kertaa järjestetty tapahtuma oli vuonna 2025 toiseksi suurin hevosurheilutapahtuma Suomessa, heti Kuninkuusravien jälkeen.
"Ensimmäinen Cityravit Linnoituksessa –tapahtuma oli suuri menestys. Yli 22 000 kävijää todisti, että tällaiselle tapahtumalle on tilausta. Toimivaksi todetun teeman ympärille rakennamme ensi kesäksi entistä laajemman ja monipuolisemman ohjelman koko perheelle, Lappeenrannan Raviradan toimitusjohtaja Teemu Keskitalo sanoo radan tiedotteessa.
Lappeenrannan kaupungin elinvoimajohtaja Ding Ma kertoo, että erinomaisen kokeiluvuoden jälkeen kaupungin ja kumppaneiden yhteistyötä halutaan entisestään vahvistaa kohti kesällä 2027 Lappeenrannassa järjestettäviä Kuninkuusraveja.
"Toivomme Cityraveista entisestään kasvavaa avaustapahtumaa Suomen makein kesä -kampanjalle, joka järjestetään kesällä 2026 kolmatta kertaa."
Luvassa raviurheilun huumaa ja suuri tapahtumatori
Linnoituksen alueelle rakentuu jälleen tapahtuma-alue, jolla on mahdollisuus tutustua lähietäisyydeltä raviurheiluun ja sen erilaisiin kilpailumuotoihin. Linnoituksen pääkadulle tulevalle ravisuoralle tuodaan 500 tonnia hiekkaa, jolla kilpailut käydään kaksipäiväisessä tapahtumassa pudotuskilpailumenetelmällä. Lisäksi alueella nähdään jälleen suuri tapahtumatori sekä suosittu kepparialue, jossa lapset voivat leikkimielisesti kilpailla keppihevosilla.
"Tapahtuman tavoitteena on vahvistaa Lappeenrannan kaupungin jo ennestään vahvaa tapahtumakesää sekä tarjota matalan kynnyksen tapahtuma koko perheelle tutustua raviurheiluun", Keskitalo päättää.
Tapahtuman tarkempi ohjelma, aikataulut ja viikonlopun esiintyjät julkaistaan kevään 2026 aikana. Tapahtuma on pääsymaksuton ja avoin kaikille.
