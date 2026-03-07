Lappeenrannan uusi hallitus järjestäytyi – Juha Härkönen palasi puheenjohtajaksi
Lappeenrannan raviradan hallitus valitsi kokouksessaan 6.3.2026 puheenjohtajakseen Juha Härkösen ja varapuheenjohtajakseen Matti Hiltusen. Härkönen palaa puheenjohtajan tehtävään pienen tauon jälkeen. Päätös tehtiin yksimielisesti paikalla olleiden jäsenten toimesta. Kokouksesta olivat poissa Ismo Kallio ja Mikko Kenttämaa.
"Valinnoissa painottuivat kokemus, uudistumiskyky hallitustyöskentelyssä sekä omistajien ja laajan yhteistyöverkoston toiveet", kokoustiedotteessa kerrotaan.
Hallitus alkoi kokouksessaan työstää toimitusjohtajan valintaa.
"Ravikauden avajaisissa 5.4.2026 uusi hallitus on paikalla, ja silloin on hyvä mahdollisuus tulla tutustumaan hallituksen jäseniin. Katseet ovat nyt kohti ravikautta, Linnoituksen Cityraveja, tapahtumarikasta vuotta 2026 ja Kuninkuusraveja 2027", tiedote päättyy.
Lähde: Lappeenrannan Ravirata Oy:n tiedote
Lappeenrannan Ravirata Oy:n hallitus
Juha Härkönen, puheenjohtaja
Ohjaaja (sisäministeriö / maahanmuuttovirasto), yrittäjä, HHJ Monnin onnellinen osaomistaja
Matti Hiltunen, varapuheenjohtaja
Myyntijohtaja (Pajaservice), yrittäjä (Nuija Distillery)
Timo Pulli
Päällikkö, kehitys- ja tekninen asiakaspalvelu (UPM), hevosenomistaja, ravimies
Ismo Kallio
Yrittäjä (Kuljetus Kallio Oy), hevosmies
Heidi Vättö
Maalari, Lappeenrannan kaupunginvaltuusto, Lappeenrannan kaupunginhallitus, Etelä-Karjalan maakuntavaltuusto
Mikko Kenttämaa
Yrittäjä, Lappeenrannan raviradan hallituksessa vuodesta 2019
Ville Törmälä
Tullimies, sivutoiminen yrittäjä, kahden ravihevosen omistaja
Eveliina Lohko
ASPAn johtava asiantuntija, kaupunginvaltuutettu, kulttuuri- ja liikuntalautakunnan puheenjohtaja, Saimaan lentoasemasäätiön hallituksen jäsen