Lappeenrannan uusi hallitus järjestäytyi – Juha Härkönen palasi puheenjohtajaksi

Lappeenrannan raviradan hallitus valitsi kokouksessaan 6.3.2026 puheenjohtajakseen Juha Härkösen ja varapuheenjohtajakseen Matti Hiltusen. Härkönen palaa puheenjohtajan tehtävään pienen tauon jälkeen. Päätös tehtiin yksimielisesti paikalla olleiden jäsenten toimesta. Kokouksesta olivat poissa Ismo Kallio ja Mikko Kenttämaa.

"Valinnoissa painottuivat kokemus, uudistumiskyky hallitustyöskentelyssä sekä omistajien ja laajan yhteistyöverkoston toiveet", kokoustiedotteessa kerrotaan.

Hallitus alkoi kokouksessaan työstää toimitusjohtajan valintaa.

"Ravikauden avajaisissa 5.4.2026 uusi hallitus on paikalla, ja silloin on hyvä mahdollisuus tulla tutustumaan hallituksen jäseniin. Katseet ovat nyt kohti ravikautta, Linnoituksen Cityraveja, tapahtumarikasta vuotta 2026 ja Kuninkuusraveja 2027", tiedote päättyy.

Lähde: Lappeenrannan Ravirata Oy:n tiedote