Lappeenrannan Cityravit 2025
Lappeenrannan ravirata valmistautuu jo ensi kesän Cityraveihin.Kuva: Suomen Hippos / Maisa Hyttinen
Uutiset

Lappeenrannan uusi hallitus järjestäytyi – Juha Härkönen palasi puheenjohtajaksi

Varapuheenjohtajaksi valittiin Matti Hiltunen.
Julkaistu

Lappeenrannan raviradan hallitus valitsi kokouksessaan 6.3.2026 puheenjohtajakseen Juha Härkösen ja varapuheenjohtajakseen Matti Hiltusen. Härkönen palaa puheenjohtajan tehtävään pienen tauon jälkeen. Päätös tehtiin yksimielisesti paikalla olleiden jäsenten toimesta. Kokouksesta olivat poissa Ismo Kallio ja Mikko Kenttämaa.

"Valinnoissa painottuivat kokemus, uudistumiskyky hallitustyöskentelyssä sekä omistajien ja laajan yhteistyöverkoston toiveet", kokoustiedotteessa kerrotaan.

Hallitus alkoi kokouksessaan työstää toimitusjohtajan valintaa.

"Ravikauden avajaisissa 5.4.2026 uusi hallitus on paikalla, ja silloin on hyvä mahdollisuus tulla tutustumaan hallituksen jäseniin. Katseet ovat nyt kohti ravikautta, Linnoituksen Cityraveja, tapahtumarikasta vuotta 2026 ja Kuninkuusraveja 2027", tiedote päättyy.

Lähde: Lappeenrannan Ravirata Oy:n tiedote

Juha Härkönen, Lappeenrannan Ravirata Oy
Juha Härkönen.Kuva: Hevosurheilun arkisto

Lappeenrannan Ravirata Oy:n hallitus

Juha Härkönen, puheenjohtaja

Ohjaaja (sisäministeriö / maahanmuuttovirasto), yrittäjä, HHJ Monnin onnellinen osaomistaja

Matti Hiltunen, varapuheenjohtaja

Myyntijohtaja (Pajaservice), yrittäjä (Nuija Distillery)

Timo Pulli

Päällikkö, kehitys- ja tekninen asiakaspalvelu (UPM), hevosenomistaja, ravimies

Ismo Kallio

Yrittäjä (Kuljetus Kallio Oy), hevosmies

Heidi Vättö

Maalari, Lappeenrannan kaupunginvaltuusto, Lappeenrannan kaupunginhallitus, Etelä-Karjalan maakuntavaltuusto

Mikko Kenttämaa

Yrittäjä, Lappeenrannan raviradan hallituksessa vuodesta 2019

Ville Törmälä

Tullimies, sivutoiminen yrittäjä, kahden ravihevosen omistaja

Eveliina Lohko

ASPAn johtava asiantuntija, kaupunginvaltuutettu, kulttuuri- ja liikuntalautakunnan puheenjohtaja, Saimaan lentoasemasäätiön hallituksen jäsen

