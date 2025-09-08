Kriterium-päivän lähtölistat ilmestyneet – V.G. Voitto isoimmalla numerolla Erilo-juoksuun, Tammer-ajosta tuli trilleri
Lämminveristen Kriterium juostaan iltapäivän päätteeksi 80 000 euron ykköspalkinnolla. Ainoa muutos alkuperäisiin ohjastajiin on se, että Odin Webin ohjastaja on Olli Koivunen. Rata-arvontatilaisuudessa pidettiin Jorma Kontion saapumista mahdollisena Katja Melkon valmennettavan kyytiin. Suomenhevosten finaali juostaan lähtönä seitsemän.
Erilo-juoksu kisataan heti Toto75-pelin avauskohteessa. Mailin matkalla juostavaan lähtöön tuli rata-arvonnan myötä paljon lisää sähköä, sillä kaksinkertainen ravikuningas V.G. Voitto joutuu lähtemään 11-numerolla jahtiin. Pro sai paikan takarivin sisimmältä radalta ja radalta kuusi starttaa toinen kova haastaja Paavolan Hurmos. Oman lisämausteensa lähtöön tuo Siirin Valtsu, joka palaa kovaan tehtävään suoraan liki kolmen kuukauden tauolta. Erilo-juoksun voittaja kuittaa 10 000 euroa.
Sama palkinto on tarjolla Tammer-ajossa. Lähtölista yllättää, sillä paalulla on vain yksi hevonen, ja 20 metrin pakilta lähtee täysi tusina kovia ykkössarjalaisia, tai sille tasolle pyrkiviä nousevia nimiä. Erityinen mielenkiinto kohdistuu siihen, miten takamatkan juoksuradan Need’em ja pakin takariviin arvottu Yohan Hills debytoivat avoimia hevosia vastaan. Miika Tenhusen ja Maiju Petriläisen valmennettavat ovat loistaneet alemmissa sarjoissa.
Kilpailun ennakkosuosikki on ainakin paperilla Antti Ojanperän tallin Main Stage. Sen kohdalla arpaonni olisi voinut olla parempikin, sillä Main Stage lähtee matkaan takamatkan sisäradalta. Se ei ole ollut kaikista nopeimpia kiihdyttäjiä, joten hevosen kyydissä Santtu Raitala joutuu ottamaan koko ammattitaitonsa heti alkumatkasta käyttöön. Lähdössä on reilut kolme kierrosta aikaa mitellä osallistujien keskinäistä paremmuutta.
Jo ennen Toto75-kohteita kilpaillaan monté-lähtö 4000 euron ykköspalkinnolla, ja mukana on Suomen parhaita monté-hevosia ohjastajineen. Katapult Avenger pyrkii Jenni Kaija selässään muiden kovien paaluhevosten kanssa pakomatkalle.