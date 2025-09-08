Kriterium-päivän lähtölistat ilmestyneet – V.G. Voitto isoimmalla numerolla Erilo-juoksuun, Tammer-ajosta tuli trilleri

Sama palkinto on tarjolla Tammer-ajossa. Lähtölista yllättää, sillä paalulla on vain yksi hevonen, ja 20 metrin pakilta lähtee täysi tusina kovia ykkössarjalaisia, tai sille tasolle pyrkiviä nousevia nimiä. Erityinen mielenkiinto kohdistuu siihen, miten takamatkan juoksuradan Need’em ja pakin takariviin arvottu Yohan Hills debytoivat avoimia hevosia vastaan. Miika Tenhusen ja Maiju Petriläisen valmennettavat ovat loistaneet alemmissa sarjoissa.

Kilpailun ennakkosuosikki on ainakin paperilla Antti Ojanperän tallin Main Stage. Sen kohdalla arpaonni olisi voinut olla parempikin, sillä Main Stage lähtee matkaan takamatkan sisäradalta. Se ei ole ollut kaikista nopeimpia kiihdyttäjiä, joten hevosen kyydissä Santtu Raitala joutuu ottamaan koko ammattitaitonsa heti alkumatkasta käyttöön. Lähdössä on reilut kolme kierrosta aikaa mitellä osallistujien keskinäistä paremmuutta.