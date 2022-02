Leo Mönttisen uusi suunnitelma: ”Siitä tulee sellainen eläkemiehen talli”

Suunnitelma ei syntynyt tulipalon seurauksena. Leo Mönttinen oli vuokrannut Jokimaalta jo vuodenvaihteen alla Elina Laakkosen talliin muuttaneelta Ponitaivaalta vapautuneen tontin, jolla oli valmiina sähkö- ja vesiliittymät ja kevyitä rakennuksia. Ne on nyt purettu, ja tontille on tarkoitus rakentaa talli ja tarhat.

”Niin oli meininki, että myyn nykyisen paikan ja laitan Jokimaalle pienemmät systeemit: kuuden hevosen tallin ja sosiaalitilat, yhteensä noin 180 neliötä. Siitä tulee sellainen eläkemiehen talli, asuinrakennusta ei sen yhteyteen tule. Nyt on itsellä ollut tietty matalapaine, ei paras tsemppi päällä, mutta tuskin minä siitä suunnitelmasta luovun. Jotain täytyy ruveta jo tänä vuonna tekemään, maanajoa ja sellaista”, Leo Mönttinen pohtii.

Mitä vanhalle paikalle tapahtuu, on vielä auki.

”Sekin on vielä alkutekijöissä, miten vakuutusyhtiö talon korvaa – maksaako se rahallisen korvauksen vai rakentaako se uuden talon tilalle. Mutta talolla tai ilman, jos ostajaa löydy, paikan voi laittaa vuokralle. Pikkuisen auki 8 hehtaaria kaupungin kupeessa ja teollisuusalueen vieressä, luulisi sen kiinnostavan. Hevosella ajamalla pääsee Jokimaalle, ja ratsupaikkanakin se toimisi tosi hyvin”, Mönttinen näkee.

Hänen oma elämänsä on järjestynyt tapahtuneeseen nähden yllättävänkin hyvin.

”Vanhan tallin päädyssä on kodinhoitohuone, johon muutin asumaan. Ensin oli isot siivoukset: roipetta oli vuosien saatossa kertynyt, ja jääkaapit ja pakastimet piti hankkia. On se pikku muutos, kun 180 neliöstä muuttaa saunakämppään. Mutta on siinä hyvätkin puolensa: ei tarvitse yhtä paljon siivota eikä huolehtia (puu)lämmityksestä niin kuin ennen”, Leo Mönttinen naurahtaa.

”Alkuun oli totta kai paha olo, mutta itkut on itketty ja asiat yritetty nollata. Nyt vaan kohti uusia haasteita. Ja aina voi lohduttautua sillä, että paljon pahemminkin olisi voinut käydä.”