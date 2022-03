Liisan Tulilintu teki hirmuaikansa perustreenistä

Liisan Tulilintu lähti tammojen lyhyen matkan tasoitusajossa matkaan 40 metrin takamatkalta. Jo 300 juostuna oli ruutitynnyri rynnistänyt keulapaikalle, jossa se kontrolloi tapahtumia helponnäköisesti perille asti. Voiton sivutuotteena syntyi hurja voittoaika 23,5ly.

”Ajattelin etukäteen jo, että yritän keulapaikalle ajaa, jos startti hyvin menee, kun siinä oli välikarsinoissa kuitenkin eritason hevosia, ja mailin matka oli”, Harri Kotilainen aloitti. ”Liisan Tulilintu ei mennyt keulassa riehumalla, vaan aika hyvin rauhoittui siinä menemään. Uskoin sen pystyvän menemään tämän matkan tasaisen reipasta läpi, kun tasaantui vaan.”

Liisan Tulilintua ei ollut Harri Kotilaisen mukaan mitenkään trimmailtu kausiavaukseen.

”Liisan Tulilintu tuli perustreenistä starttiin, mutta on tehnyt ennenkin tauolta hyvät esitykset ilman sen kummempia laittamisia. Se oli mennyt treenit hyvin, mutta aika toki vähän yllätti. Tämä on sellainen hevonen, ettei siitä osaa sanoa etukäteen, että millaisen esityksen se tekee. Tästä on hyvä jatkaa.”

Liisan Tulilintua kolme vuotta nuorempi tallikaveri Lumi-Oosa sijoittui lähdössä kolmanneksi Kleppe Spödån jälkeen. Sekin meni suoraan paussilta mainion ajan 23,8ly.

”Lumi-Oosakin tuli ihan perustreenistä, että rekeä se on talven vetänyt. Tulilintu oli kerran ollut kärryjen edessä, Oosa kahdesti. Tämänkin suhteen olin varovaisen toiveikas ennakkoon, ja Lumi-Oosa tuli tosi kovaa loppusuoran, kun Tulilintu tuli 24-vauhdilla, ja tämä otti sitä vielä kiinnikin.”

Lumi-Oosalla ei ole vielä tällä kaudella paineita osallistua tammojen kauden pääkisaan.

”Ajellaan harvakseltaan kilpaa, että se ehtii palautua noista lähdöistä. Sillä on rutiinia vähän, ja lähdöt ovat kovia. Kunkkaritavoitteita ei tällä vielä ole, vaan panostetaan sen suhteen Tulilintuun tänä vuonna enemmän, kun tämä kausi saattaa olla tamman viimeinen kilpailukausi.”

Harri Kotilaisen joukkue suuntaa seuraavan kerran tositoimiin lauantaina Kaustisen 75-ajoihin. Tallin väreissä kisaavat I.P. Vapari ja Laviori.

”Vapari teki viimeksi hyvän juoksun. Siltä muutettiin vähän varusteita, ja se alkoi tekemään töitä enemmän tosissaan. Ei nämä helppoja lähtöjä takamatkalta ole, mutta tosissaan jos se töitä tekee, kärkisijoja kolkuttelee. Laviori on sellainen hevonen, että kun se loksahtaa kohdilleen, sillä sekunnit ropisevat. Se on treenannut pitkään tosi hyvin, muttei starteissa uskalla antaa vielä kaikkeaan ulos.”