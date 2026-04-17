Daniel Redénin huipptallista tulee kaksi hevosta Seinäjoelle.Kuva: Anu Leppänen
Lisää ruotsalaisväriä Seinäjoelle – myös Daniel Redénillä kaksi hevosta kisaan

Seinäjoki Racen osallistujalistalta uupuu enää yksi nimi.
Seinäjoki Racen yhdeksäs nimi on Daniel Redénin valmentama Chestnut. 9-vuotias ori on kisan vanhin osallistuja.

Chestnut on kilpaillut urallaan 59 kertaa totosijoin 18-11-5. Sen voittosumma on reilut 2,2 miljoonaa kruunua ja ennätys 11,0ake.

Chestnut kilpaili edellisen kerran maanantaina, kun se voitti Eskilstunassa ravatun lähdön tuloksella 13,8ke.

Chestnutin osallistumisen myötä Redénillä on kaksi hevosta mukana Seinäjoki Racessa. Chestnutin lisäksi hänen tallistaan lakeuksille matkaa Olly Håleryd.

Redénin lisäksi myös toisella ruotsalaisvalmentajalla, Johan Untersteinerilla on Seinäjoki Racessa kaksi valmennettavaa.

Seinäjoki Race ravataan 25.4. Mukaan kutsutaan 10 hevosta, joten osallistujalista on yhtä nimeä vaille valmis. Kisan ensipalkinto on 50 000 euroa.

Seinäjoki Raceen kutsutut

Massimo Hoist (Suomi)

Combat Fighter (Suomi)

Dancer Brodde (Ruotsi)

Kuiper (Ruotsi)

Need'em (Suomi)

Star Photo S (Suomi)

Olly Håleryd (Ruotsi)

Karat River (Ruotsi)

Chestnut (Ruotsi)

