Ruunaruhtinaan formaatin uudistus oli täysosuma – Malja-ajo & Ruhtinas -liite vapaasti luettavana verkossa

Kun Ruunakunkkarit kahdeksan vuotta sitten Ylivieskaan lanseerattiin, ajatus oli vallan nerokas. Ruunat, joita ei kuninkuuskilpailuun kelpuutettu, saivat nyt omat kuninkuusravinsa – Ruunakunkkarit. Ruunaruhtinaan titteli ratkaistiin kahdella osamatkalla: 1600 ja 2600 metrillä.

”Alusta alkaen kuitenkin mietittiin, riittääkö avoimen tason ruunia tarpeeksi”, Pohjanmaan Ravi ry:n puheenjohtaja Katri Helminen taustoittaa.

Viime vuonna oltiin tilanteessa, jossa osalähtöjen voittajille luvatuista yhteensä 20 000 eurosta ja 5000 euron lisäpalkinnosta kokonaiskilpailun voittajalle mitteli vain kuusi ruunaa.

”Stumne Fyriä ja Stallonea ehkä pelättiin. Ykköstason ruunia on nykyään vähemmän kuin ennen, tasoerot ovat suuria. Oriit pidetään Kuninkuusravien takia oriina jos mahdollista”, Helminen pohtii syitä.

Kun laskeva trendi oli jatkunut jo useampia vuosia, Ylivieskassa koettiin, että tilanteeseen piti reagoida. Tasoerojen tasaamiseksi kilpailu muutettiin tasoitusajoksi.

”Ajat muuttuvat, ja me muutumme niiden mukana”, Katri Helminen siteeraa vanhaa roomalaista viisautta.

”Lähetimme tammikuussa ruunien valmentajille kyselyjä, mikä olisi paras formaatti, ja tasoitusajo sai tosi paljon kannatusta. Pisin takamatka, 60 metriä yli 90 000 tienanneille, on tietysti pitkä, muttei 2600 metrin matkalla mahdoton”, Katri Helminen kertoo.

Palkintorahoja uusjakoon

Samaan aikaan ravipäiviä valtakunnan tasolla vähennettiin, ja Ylivieska tarjoutui luopumaan kahdesta päivästään. Samalla Ruunakunkkarit tiivistettiin yksipäiväiseksi.

”Kun ravipäiviä jäi enää seitsemän, ne haluttiin jakaa tasaisesti ympäri vuoden”, Helminen perustelee.

Ruunaruhtinaasta oli tällöin luontevaa pudottaa toinen osalähtö pois. Palkinto pieneni 15 000 euroon, ja vapautuneella palkintorahalla nostettiin lämminveristen avoimen Malja-ajon ykköspalkinto 10 000 euroon ja kevään Helätin-ajon ykköspalkinto 5100 euroon.

”15 000 euron ykköspalkintokin on minusta tosi hyvä – varsinkin, kun sitä pääsevät tavoittelemaan kaikenrahaiset ruunat”, Katri Helminen näkee.

Perusmatkalta starttaavat enintään 35 000, 20 metrin takamatkalta 60 000 ja 40 metrin takamatkalta 90 000 euroa tienanneet hevoset.

Malja-ajolle ykköspalkinnon nosto 10 000 euroon on merkittävä profiilin nosto. Viime vuona Malja-ajossa kilpaili vain seitsemän hevosta, nyt täydet 12.

”Lämminverisille on niin paljon kilpailuja tarjolla, että 6000 euron ykköspalkinnolla se hukkui vähän massaan. Kymppitonnin tavoittelijoita voi toivoa mukaan kauempaakin.”

”Myös Helätin-ajosta tuli korotetulla palkinnolla keväällä hieno lähtö”, Helminen iloitsee.

Hevosurheilun välissä on tällä viikolla Malja-ajo & Ruhtinas -liite, joka on vapaasti luettavissa näköislehden Muissa julkaisuissa tästä linkistä.