Massimo Hoist herkistelee virettään Suur-Hollolaan Joensuu-ajossa – ravilauantain lähtölistat valmistuivat
Lauantaina Toto75-ravit ajetaan Joensuun Linnunlahdella, jossa lämminveristen päälähtönä toimii perinteikäs Joensuu-ajo. 10 000 euron ensipalkinnolla juostava avoin 2140 metrin ryhmäajo keräsi mukaansa laadukkaan kymmenikön, kun lähtöviivalla asettuvat muun muassa Massimo Hoist, Combat Fighter, Need’em, Kurri Jari Boko ja Charmant de Zack.
Viitosradalle arvotulle Massimo Hoistille startti on ensimmäinen sitten toukokuun alkupuolella ajetun Finlandia-Ajon. Härmässä Käyttöauton Mailin vienyt Combat Fighter lähtee puolustamaan viimevuotista Joensuu-ajon voittoaan kasiradalta, kun vastaavasti Charmant de Zack kiihdyttää liikkeelle ykkösradalta. Need’em ja Kurri Jari Boko arvottiin takariviin radoille yhdeksän ja kymmenen.
Aarne Rauman muistoajoksi nimetystä Kuusivuotiskunkusta odotetaan etunenässä pisimmältä takamatkalta lähtevien Alarik Huikean ja Häijymiehen välistä näytöstä. 10 000 euron ykköspalkinnolla ravattava lähtö keräsi mukaansa vain kuusi osallistujaa.
Kylmäveritammojen KK26-lähtöön ilmoitettiin enintään 65 000 euroa ansainneiden paalulle peräti 12 suomenhevostammaa. Näistä niminä esiin nousevat Santtu Raitalan kyytiinsä saava Nätti Tiana, Juha Kortekallion Prisit Pardoo sekä viime torstaina Kouvolassa hurjalla 23,9/2100 metriä ajalla voittanut Rautianna.
Joensuun Toto75-kierros päättyy lämminveristen pronssidivisioonakarsintaan, missä heti kiihdytyksessä nopeuttaan näyttävät Coolman Evo, Madagascar ja Unica S.L.M.
Pääset tutustumaan lauantain lähtölistoihin tästä linkistä.