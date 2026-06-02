Massimo Hoist ja tuore Sweden Cup -voittaja Double Deceiver St Micheliin
Lauantaina Sweden Cupin kilpailuennätyksellä 08,8aly voittanut Double Deceiver ja kotimaan ykköstähti Massimo Hoist ovat vahvistaneet osallistuvansa sunnuntaina 19.7. Mikkelissä ajettavaan St Micheliin.
Double Deceiver voitti viime vuonna kisan ensiyrittämällään ja kovalla tuloksella 08,7aly. Sen valmentaja on Daniel Redén, joka juhli viime viikonloppuna Elitloppet-voittoa Allegiantin treenarina.
”Double Deceiver on uskomaton hevonen. Se vain parantaa, kun panokset kovenevat. Olisi pitänyt tähdätä sillä Elitloppetiin sunnuntaille, sinne se olisi kuulunut Sweden Cupin perusteella, mutta nyt mentiin näin”, Daniel Redén sanoo Mikkelin raviradan tiistai-iltana julkaisemassa tiedotteessa.
Massimo Hoist puolestaan joutui jäämään pois Elitloppetista, koska sen veriarvot eivät olleet kohdallaan. Kutsun hyväksyminen kielii kaiken olevan kunnossa.
”Otimme me kutsun vastaan Solvallaankin”, valmentaja Jukka Hakkarainen huomauttaa hieman mystisesti. Hän kuitenkin tarkentaa Hevosurheilulle hevosen tilanteen olevan tällä hetkellä hyvä. ”Kaikki vaikuttaa olevan ok. Parempaan päin ollaan menossa.”
Massimo Hoist osallistuu ensimmäistä kertaa St Micheliin. Sitä ennen edessä on kauden päätähtäin Suur-Hollola-ajo, joka ravataan heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna Lahden Jokimaalla.
”Ennen Suur-Hollolaa pitää saada hevonen terveeksi ja joku startti alle. Hevonen pitää saada 100-prosenttiseksi, se on tärkeintä. Ehdottomasti menemme hevonen edellä.”
St Michel juostaan sunnuntaina 19. heinäkuuta Mikkelissä. Voittaja saa 70 000 euroa.