Mauri Korkiavuori muistelee Prota: "Geenivarannon menetys oli aika paha"

Pro vietiin toissa lauantaina Pihtiputaalta Viikkiin, kun valmentaja Antti Ojanperän puoliso Jutta Ihalainen oli havainnut edellispäivänä, ettei hevosella tunnu olevan kaikki normaalisti. Ensioireet viittasivat ähkyyn, mutta ne eivät olleet ähkylle aivan tavanomaisia.

”Jutta oli tosi nopeasti huomannut, ettei hevonen ole normaali ja teki nopean päätöksen. Itse en olisi vielä noilla havainnoilla lähtenyt Viikkiin. Sinne saapuessaan hevonen oli vielä aivan hyväkuntoinen. Mitään ei viivytelty. Joskus voi laskea, että voi kun olisi lähdetty aikaisemmin, mutta Pro oli ainakin riittävän aikaisin perillä”, Korkiavuori kiittelee nopeaa reagointia.

Ojanperä kertoi viime viikolla eläinlääkäreiden epäilleen aiheuttajan olleen bakteeriperäinen. Tätä kirjoitettaessa asiaan ei ole saatu varmuutta.

”Tämä on spekulaatiota, mutta voisi kuvitella, että kyseessä oli bakteeri, koska annetut antibiootit näyttivät tehoavan”, Korkiavuori arvelee.

Pron toipuminen lähti edistymään hyvin, mutta tiistai-iltana se sairastui kaviokuumeeseen, mikä koitui lopulta oriin kohtaloksi.

”Jutta lähti tiistaina Viikistä sillä tiedolla, että kahden tai kolmen päivän päästä hevonen kotiutetaan. Siitä neljä tuntia, niin soitettiin, että nyt on kovaa vauhtia etenevä kaviokuume. Kun haimme kuolleen hevosen lauantaina, hoitaja sanoi, että se oli kipein kaviokuumetapaus, mikä on hänen aikanaan ollut”, Korkiavuori kertoo.

”Kuuntelimme Kimmo Elfvingiä joka käänteessä. Hän konsultoi ulkomaita myöten, voitaisiinko vaikka vain siitosura pelastaa. Eläinsuojelulliset asiat painoivat kuitenkin vaakakupissa voimakkaasti.”