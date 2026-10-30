Ravikuningas Pro siirtyi ajasta ikuisuuteen

Pro vietiin viime lauantaina valmentaja Antti Ojanperän toimesta Viikkiin. Ensioireet viittasivat ähkyyn, mutta ne eivät olleet ähkylle aivan tavanomaisia.

”Ilmeisesti kyseessä oli jokin bakteeriperäinen koliitti. Kokeiden tulokset eivät ole vielä tulleet, joten varmuudella sitä ei voi vannoa, että kyse oli koliitista. Eläinlääkärit ovat sitä mieltä, että se olisi bakteeriperäinen. Sunnuntaina Prolle annettiin useammat erilaiset antibiootit”, Antti Ojanperä kertoi Hevosurheilulle torstaina.

Pron toipuminen lähti edistymään hyvin, mutta tiistai-iltana se sairastui kaviokuumeeseen, mikä koitui lopulta oriin kohtaloksi.

Pro tienasi tänä vuonna 275 000 euroa, mikä on toiseksi suurin suomenhevosen yhden kauden aikana ansaitsema voittosumma. Se voitti ravikuninkuuden lisäksi Elitkampenin, Nordic Kingin ja Suurmestaruusajon. Suur-Hollola-ajossa ori sijoittui toiseksi tallikaveri Alarik Huikean jälkeen.

Kaikkiaan Pro kilpaili urallaan 75 kertaa totosijoin 25–24–12. Se tienasi yli puoli miljoonaa euroa ja juoksi ennätyksekseen 18,7aly.

Pro aloitti uransa Hannu Hietasen valmennuksessa. Häneltä käsin ori voitti muun muassa Satakunta-ajon ja Satakunta Seniorin. Ojanperän valmennukseen hevonen siirtyi vuoden 2024 marraskuussa.