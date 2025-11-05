Miia Salminen teki historiaa – pääsi raviurheilun supertähtien joukkoon

Miia Salminen edusti elokuussa Suomea Tir Princen radalla Walesissa ajetussa naisohjastajien Bernie Kellyn muistolähdössä sijoittuen siinä neljänneksi. Matkalla hän tutustui Walesissa ja Irlannissa vierailleeseen amerikkalaiseen kirjailija-toimittajaan Victoria Howardiin, joka otti Miiaan jälkeenpäin yhteyttä ja haastatteli tätä juttusarjaan Superstar Females of Harness Racing – Raviurheilun naispuoliset supertähdet.

Suomalaista naisohjastajaa sarjassa ei ole aikaisemmin esitelty. Nyt siinä käydään huolella läpi Miia Salmisen ura ja toiminta ja kerrotaan myös suomalaisesta raviurheilusta yleensä.

"Olen onnekas, että olen saanut kilpailla kahdeksassa eri maassa. Suurimmat lähdöt, joissa olen ajanut, ovat tämän vuoden Prix de Amerique -ravien amatöörilähtö Ranskassa ja viime vuoden Elitloppet-ravien amatöörilähtö Ruotsissa. Paras kokemuksekseni on ollut ajaminen Bernie Kelly Memorial -kilpailussa tänä vuonna Walesissa”, Miia Salminen kertoo jutussa.

Koko englanninkielinen juttu on luettavissa tästä linkistä.