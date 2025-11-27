Mikkelin lauantairavit ajetaan Lahden Jokimaalla – "Valmius ravien järjestämiseen löytyy"

Lauantaina viikon pääravit oli tarkoitus ajaa Mikkelissä. Pakkasten lauhtuminen sekä Suomeen saapuvat sadeaallot eivät kuitenkaan mahdollista ravien järjestämistä Mikkelissä turvallisissa olosuhteissa, joten lauantaina Toto75-ravit ajetaan Lahden Jokimaalla.

”Sää on meilläkin muuttumassa pakkaselta plussalle. Perjantaina ja lauantaina tulee vettä, mutta valmius ravien järjestämiseen löytyy. Rata- ja harjoitusalueita on pidetty valmentajille yötä-päivää kunnossa, ja se mahdollistaa ravien ajamisen lauantaina”, Jokimaan toimitusjohtaja Ville Holopainen kertoo Hevosurheilulle.

Lähde: Mikkelin ravirata