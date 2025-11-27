Uutiset
Mikkelin lauantairavit ajetaan Lahden Jokimaalla – "Valmius ravien järjestämiseen löytyy"
Mikkelin ja Jokimaan raviradan välinen etäisyys toisistaan on 137 kilometriä.
Lauantaina viikon pääravit oli tarkoitus ajaa Mikkelissä. Pakkasten lauhtuminen sekä Suomeen saapuvat sadeaallot eivät kuitenkaan mahdollista ravien järjestämistä Mikkelissä turvallisissa olosuhteissa, joten lauantaina Toto75-ravit ajetaan Lahden Jokimaalla.
”Sää on meilläkin muuttumassa pakkaselta plussalle. Perjantaina ja lauantaina tulee vettä, mutta valmius ravien järjestämiseen löytyy. Rata- ja harjoitusalueita on pidetty valmentajille yötä-päivää kunnossa, ja se mahdollistaa ravien ajamisen lauantaina”, Jokimaan toimitusjohtaja Ville Holopainen kertoo Hevosurheilulle.
Lähde: Mikkelin ravirata