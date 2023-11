Mikkelin radanhoitoon lisävoimia – Kuopion ratamestari loppukaudeksi riviin

Mikkelin ratatiimiin liittyy loppuvuoden ravien ajaksi Kuopion ratamestarina toiminut Mikko Lilleberg.

”Hän on tehnyt meille töitä, ollut apuna ennenkin ja on sovittu, että hän on ainakin loppukauden raveissa”, toimitusjohtaja Kari Tiainen kertoo. ”Hän tulee esimerkiksi tällä viikolla torstaina. Yhdessä meidän ratamestarin Seppo Romon kanssa he tekevät suunnitelmia. Nythän on vaikeita aikoja odotettavissa, ja kaksi kättä, korvaa ja silmää lisää valmistelussa ja tekemisessä auttavat. Haluttiin jakaa työtaakkaa useammalle kuin vain meidän omalle miehelle.”

Mikkelissä peruttiin Kavioliigaravit 21. lokakuuta. Ravirata maksaa osallistujille matkakorvauksia. Niiden maksatus käynnistyy tällä viikolla.

”Niitä on tullut ihan kiitettävästi, mutta ei kaikilta niiltä, jotka ovat aikoneet sen tehdä”, Kari Tiainen sanoo matkakorvaushakemuksista. ”Toivottaisiin tietysti, että saataisiin ne tällä viikolla ja pystyttäisiin se projekti hoitamaan kokonaisuudessaan. Siitä on myös laitettu sen päivän osallistujille sähköpostia. Halutaan se projekti hoitaa niin sanotusti loppuun.”

Korvaavat ravit ajetaan sunnuntaina 26. marraskuuta kello 16. Ainakin tällä hetkellä heppa-järjestelmässä kilpailupäivä näkyy merkityn Toto75-statuksella.

”Semmoinen tieto meillä on", Tiainen vahvistaa. "Veikkaus otti sen mahdollisuuden positiivisena asiana. Nehän ovat hyväpalkintoiset ravit. Silloin palkitaan kaksi kolmasosaa osanottajista eli jaamme rahaa laajemmin.”

Mikkelillä on ravi-ilta jo sitä ennen ensi maanantaina 13.11. euronelkkuravien merkeissä. Varsakunkku-karsinnassa kohtaavat Paavolan Hurmos ja tiistai-illan Satakunta-ajon sijaan Etelä-Savossa nähtävä Vale-Elli.

Aiemmin päivällä Mikkelin raviradan johto kävi kaupungin kuultavana.

”Pitää paikkansa, tapaaminen oli sovittu joskus syyskesällä”, Tiainen toteaa. ”Käymme joka vuosi, joka syksy konsernijaoston kuultavana. Normitapaaminen, tietysti sisällöltään nyt pikkaisen erilainen, katsottiin näitä viime aikojen tapahtumia ja keskusteltiin niistä.”

Kari Tiainen luonnehtii tapaamista plusmerkkisin sanankääntein.

”Otan sen positiivisena asiana, että Mikkelin kaupunki on aina pitänyt huolta Mikkelin raviradasta ja St Michel -tapahtumasta. Se on viesti, mikä nytkin tuli esiin.”