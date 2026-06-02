Giampaolo Minnucci korvaa Alessandro Gocciadoron Lappeen ajajakilvassa

Lappeenrannan raviradalla maanantaina 8.6. ajettavassa Gran Premio di Lappee -tähtiohjastajakilpailussa tapahtuu ohjastajamuutos Italian joukkueessa. Alessandro Gocciadoro joutuu jättäytymään kilpailusta pois terveyssyistä, ja hänen tilalleen Italiaa saapuu edustamaan kansainvälisesti meritoitunut raviohjastaja Giampaolo Minnucci.

Minnucci täydentää Italian joukkueen yhdessä Antonio Di Nardon kanssa. Suomea kilpailussa edustavat Santtu Raitala ja Ari Moilanen.

Giampaolo Minnucci on yksi italialaisen raviurheilun tunnetuimmista nimistä. Hänet tunnetaan erityisesti legendaarisen Varennen ohjastajana. Kaksikko voitti urallaan muun muassa Prix d’Amériquen, Elitloppetin, Breeders Crownin ja Lotteria-ajon. Minnucci on voittanut urallaan yli 5000 lähtöä ja 177 Grand Prix -kilpailua.

Suomessakin Minnuccilla on erityinen paikka ravihistoriassa: hän ohjasti Varennea Mikkelin St. Michel -raveissa vuonna 2002, jolloin Varenne teki tuhannen metrin ratojen silloisen maailmanennätyksen 09,3.

“Tämä on todella harmillinen tilanne, mutta terveys menee tietenkin aina etusijalle. Uskomme, että Alessandro nähdään vielä jonain päivänä ajamassa Lappeenrannassa. Hänelle oli tälle vierailulle suunniteltu myös kierros Sorjonen-sarjan kuvauspaikoilla, mitä hän odotti innolla, sillä hän on sarjan suuri fani”, toimitusjohtaja Teemu Keskitalo pahoittelee Lappeen raviradan tiedotteessa.

Ravit ravataan Lappeenrannan raviradalla maanantaina 8.6. klo 18 alkaen. Luvassa italialaista tunnelmaa, ravintolakatsomossa italialaisbuffet sekä koko perheelle sopivaa tapahtumatunnelmaa.

Lähde: Lappeenrannan raviradan tiedote