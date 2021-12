M.S. Triple J. vaihtoi valmentajaa – ”Ei haluttu viedä sitä Ruotsiin”

Vaihdoksen taustalla oli edellisen valmentajan Iikka Nurmosen päätös lähteä talvikuukausiksi hevosineen Ruotsiin.

”Ostettiin hevonen viime vuonna Norjasta nimenomaan Suomeen, eikä haluttu viedä sitä Ruotsiin”, Petteri Hiitola aloittaa.

”Tehtiin taustatyötä uuden valmentajan löytämiseksi, ja Pian (Huusari) ja Roin (Iltanen) tallista saatiin positiiviset kommentit. Kävin sitten paikan päälläkin tutustumassa ihmisiin ja tiloihin, ja heillä oli viimeisen päälle hyvät mestat.”

Jatkaako M.S. Triple J. kilpailemista vai jääkö se talvitauolle, ratkeaa lähiaikoina.

”Periaatteessa hevonen on starttikunnossa, mutta ainahan uuteen paikkaan muutossa on omat kommervenkkinsä. Kuunnellaan Piaa ja Roita ja mietitään asiaa yhdessä, kun he ovat tutustuneet hevoseen”, Hiitola linjaa.

Tähän mennessä M.S. Triple J. on juossut suomalaisomistuksessa 17 starttia totosijoin 2-2-4 ja tienannut 14 320 euroa. Koko uran voittosumma on 160 455 euroa.