Romanov Comeryllä loistava arpaonni – näiltä lähtöradoilta Killerin Eliittiin
4–5-vuotiaille lämminverisille rajattu Killerin Eliitti ravataan Jyväskylässä lauantaina 13. kesäkuuta 15 000 euron ensipalkinnolla. Lähtöradat 2140 metrin matkalla ajettavaan kisaan arvottiin maanantaina aamulla Killerin raviradan järjestämässä Youtube-livessä.
Derby-voittaja Romanov Comeryn arpatuuri oli kohdillaan tämän saatua eturivistä radan kolme. Sen sisäpuolelta matkaan avaavat Tammaderbyn voittaja Fabiana Hoist ja Eliitistä poisjääneen Ze On Alman korvaava Green River's Zack.
Kymmenen hevosen lähdössä ainoat takarivistä matkaan avaavat ovat Hanna Lepistön valmentama Coolman Evo ja Heli Taipaleen The Lost Battalion.
Killerin Eliitti
1 Green River's Zack / Hannu Torvinen
2 Fabiana Hoist / Jukka Torvinen
3 Romanov Comery / Santtu Raitala
4 Arctic Emerald / Jani Ruotsalainen
5 Verduzzo / Elina Leinonen
6 Overhead Panel / Tuukka Varis
7 Grand Circuit / Olli Koivunen
8 Millstout / Matti Nisonen
9 Coolman Evo / Tommi Kylliäinen
10 The Lost Battalion / Esa Holopainen