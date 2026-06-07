Green River’s Zack
Green River’s Zack treenaamassa Kari Lehtosen kotimaisemissa. Arkistokuva: Kirsi Kantokoski
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Ze On Alma ei juokse Killerin Eliitissä, laadukas korvaaja varalistalta tilalle

Ze On Alman vetäytyminen avasi paikan Killerin Eliitissä tuoreelle Ilkka–Pohjalainen ajon kakkoselle Green River's Zackille.
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Killerin Eliitin osallistujaluetteloon on tullut viime hetken muutos. Christa Packalén veti Ze On Alman lähdöstä pois, ja sen paikalle nousi varalistalta Kari Lehtosen valmentama Green River's Zack.

Viime kausi oli Green River's Zackille läpimurtokausi. Se huipentui joulukuussa ensin Ponsse Cupin ja sitten kyvyt esiin -divisioonan finaalin voittoon. Jatkoa tuli helmikuussa Vermon Winter Bonuksen voitolla.

Tuorein kuntonäyttö on perjantailta, jolloin Green River's Zack sijoittui Ilkka–Pohjalainen ajossa tallikaverinsa Pactoluksen jälkeen toiseksi.

Killerin Eliitissä 13.6. juoksevat Romanov Comery, Coolman Evo, Fabiana Hoist, Arctic Emerald, The Lost Battalion, Millstout, Verduzzo, Overhead Panel, Grand Circuit ja Green River's Zack. Ykköspalkinto on 15 000 euroa.

Lähtöradat arvotaan maanantaina 8.6. kello 9.15 suorassa lähetyksessä Killerin YouTube-kanavalla.

Green River’s Zack
Killerin Eliitin viimeiset kutsut julki – Grand Circuit ja Overhead Panel mukaan hurjaan seuraan
Green River’s Zack
Matkalla huipulle — Green River’s Zack puhkesi kukkaan Kari Lehtosen käsissä
Killerin Eliitti
Green River's Zack
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