Näiltä lähtöradoilta kuninkuus- ja kuningatarkilpailun päätösmatkoille
Ratavalintatilaisuuden aluksi kerrottiin, etteivät Lumettaja, Alarik Huikea ja Herra Heinämies osallistu kuninkuuskilpailun päätösmatkalle. Uljas Suomalainen jäi pois kuninkuuskilpailusta jo ennen avausmatkaa.
"Herra Heinämies ei ollut maililla hyvä, joten ei ole järkevää lähteä päätösmatkalle. Alarik Huikean kisa meni lähtölaukkojen vuoksi täysin penkin alle, joten suotta lähteä mukaan", Antti Ojanperä kertoi omasta kaksikostaan.
Santtu Raitala valikoi ensimmäisenä Jockas Ritalle kuningatarkilpailun päätösmatkalle takarivistä radan yhdeksän. Sen edestä matkaan avaavat kokonaiskilpailun kärkikolmikon yhdessä Jockas Ritan kanssa muodostavat Akvarelli ja Villilotta.
Kuninkuuskilpailussa Antti Ojanperän suojatit Evartti, Vänrikki ja Pro avaavat liikkeelle sisimmiltä lähtöradoilta edellä mainitussa järjestyksessä.
Kuningatarkilpailu päätösmatka klo 17.05
1 Akvarelli / Tuomas Pakkanen
2 Villilotta / Henri Bollström
3 Landen Iita / Varjosi
4 Varjosi / Ari Moilanen
5 Pirttilän Olga / Terho Rautiainen
6 Runoneito / Jukka Torvinen
7 Oon Leidi / Esa Holopainen
8 Virran Välke / Sami Ikonen
9 Jockas Rita / Santtu Raitala
10 Lumi-Oosa / Harri Kotilainen
11 Rautianna / Jarkko Kervinen
poissa: Annan
Kuninkuuskilpailu päätösmatka klo 17.35
1 Evartti / Jorma Kontio
2 Vänrikki / Björn Goop
3 Pro / Hannu Torvinen
4 Wertti / Jani Ruotsalainen
5 Soketti / Terho Rautiainen
6 Enon Vilppi / Jari Autio
7 Vieskoff / Patri Filatoff
8 Alpertto / Henri Bollström
poissa: Alarik Huikea, Herra Heinämies, Lumettaja, Uljas Suomalainen