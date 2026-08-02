Näiltä lähtöradoilta kuninkuus- ja kuningatarkilpailun päätösmatkoille

Ratavalintatilaisuuden aluksi kerrottiin, etteivät Lumettaja, Alarik Huikea ja Herra Heinämies osallistu kuninkuuskilpailun päätösmatkalle. Uljas Suomalainen jäi pois kuninkuuskilpailusta jo ennen avausmatkaa.

"Herra Heinämies ei ollut maililla hyvä, joten ei ole järkevää lähteä päätösmatkalle. Alarik Huikean kisa meni lähtölaukkojen vuoksi täysin penkin alle, joten suotta lähteä mukaan", Antti Ojanperä kertoi omasta kaksikostaan.

Santtu Raitala valikoi ensimmäisenä Jockas Ritalle kuningatarkilpailun päätösmatkalle takarivistä radan yhdeksän. Sen edestä matkaan avaavat kokonaiskilpailun kärkikolmikon yhdessä Jockas Ritan kanssa muodostavat Akvarelli ja Villilotta.

Kuninkuuskilpailussa Antti Ojanperän suojatit Evartti, Vänrikki ja Pro avaavat liikkeelle sisimmiltä lähtöradoilta edellä mainitussa järjestyksessä.