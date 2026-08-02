Kuninkuus- ja kuningatarkilpailujen päätösmatkojen lähtöradat.
Kuninkuus- ja kuningatarkilpailujen päätösmatkojen lähtöradat.Kuva: Maisa Hyttinen
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Näiltä lähtöradoilta kuninkuus- ja kuningatarkilpailun päätösmatkoille

Kuningatarkilpailun päätösmatka ajetaan ensimmäisenä kello 17.05.
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Ratavalintatilaisuuden aluksi kerrottiin, etteivät Lumettaja, Alarik Huikea ja Herra Heinämies osallistu kuninkuuskilpailun päätösmatkalle. Uljas Suomalainen jäi pois kuninkuuskilpailusta jo ennen avausmatkaa.

"Herra Heinämies ei ollut maililla hyvä, joten ei ole järkevää lähteä päätösmatkalle. Alarik Huikean kisa meni lähtölaukkojen vuoksi täysin penkin alle, joten suotta lähteä mukaan", Antti Ojanperä kertoi omasta kaksikostaan.

Santtu Raitala valikoi ensimmäisenä Jockas Ritalle kuningatarkilpailun päätösmatkalle takarivistä radan yhdeksän. Sen edestä matkaan avaavat kokonaiskilpailun kärkikolmikon yhdessä Jockas Ritan kanssa muodostavat Akvarelli ja Villilotta.

Kuninkuuskilpailussa Antti Ojanperän suojatit Evartti, Vänrikki ja Pro avaavat liikkeelle sisimmiltä lähtöradoilta edellä mainitussa järjestyksessä.

Kuningatarkilpailu päätösmatka klo 17.05

1 Akvarelli / Tuomas Pakkanen

2 Villilotta / Henri Bollström

3 Landen Iita / Varjosi

4 Varjosi / Ari Moilanen

5 Pirttilän Olga / Terho Rautiainen

6 Runoneito / Jukka Torvinen

7 Oon Leidi / Esa Holopainen

8 Virran Välke / Sami Ikonen

9 Jockas Rita / Santtu Raitala

10 Lumi-Oosa / Harri Kotilainen

11 Rautianna / Jarkko Kervinen

poissa: Annan

Kuninkuuskilpailu päätösmatka klo 17.35

1 Evartti / Jorma Kontio

2 Vänrikki / Björn Goop

3 Pro / Hannu Torvinen

4 Wertti / Jani Ruotsalainen

5 Soketti / Terho Rautiainen

6 Enon Vilppi / Jari Autio

7 Vieskoff / Patri Filatoff

8 Alpertto / Henri Bollström

poissa: Alarik Huikea, Herra Heinämies, Lumettaja, Uljas Suomalainen

Kuninkuus- ja kuningatarkilpailujen päätösmatkojen lähtöradat.
Pihtipudas hallitsee kuninkuus- ja kuningatarkilpailun kokonaistilannetta
Teivon Kuninkuusravit
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