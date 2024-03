Näin Pilvenmäeltä kommentoidaan maanantain ravien olosuhteita – ”Monta muuttujaa vielä”

Maanantaina Forssan Pilvenmäellä ravataan muun muassa lämminveristen divisioonakarsintoja. Eteläisemmässä Suomessa lämpöasteet ovat poukkoilleet nollan molemmin puolin. Se aiheuttaa päänvaivaa ratamestareille. Pilvenmäen ratamestarina toimiva Sami Nummi kertoo, ettei vielä tiistaina puoli kahden maissakaan pysty sanomaan varmuudella, minkälaisella kaviouralla illalla lopulta ajetaan.

”Lumen ja hiekan sekainen pinta siinä on tällä hetkellä. Aurinko sulattaa lunta siitä. En osaa vieläkään sanoa, minkälainen se tulee lopulta olemaan, kun ei tiedä yhtään, paljonko se sulaa, vai rupeaako se jäätymään. Tasapuolinen ja turvallinen se kuitenkin on. Eihän muuten ajettaisikaan”, Nummi sanoo. ”Voi olla, että pinnalle jää vähän lunta, tai sitten ei jää. Tässä on niin monta muuttujaa vielä tässä asiassa.”

Aurinkoisen päivän päätteeksi sään odotetaan illan aikana painuvan pakkasen puolelle.

Kenkäpakko päättyi viime perjantaina. Forssan raveissa osan hevosista onkin ilmoitettu kilpailevan kengittä. Kengityksen suhteen Nummi ei lähde opastamaan valmentajia.

”Jokaisen täytyy itse tehdä päätös, kun tulevat paikan päälle. Nyt on niin vaikea ennustaa.”