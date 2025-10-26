V85-pelin ensi-ilta täytti tavoitteet täpärästi – näin Suomesta onnistuttiin

Avauskierroksella V85-peliä pelattiin noin 12,5 miljoonalla eurolla, mikä oli huippuvaihto. Toisaalta ensi-ilta sai buustia noin 4,5 miljoonan euron jackpotilla ja massiivisella markkinointikampanjalla, ja peliyhtiö ATG oli asettanut tavoitteetkin korkealle. Ne täyttyivät vain täpärästi. Mikä on pelin suosio, kun ajetaan tavallisia kierroksia? jäi vielä mietityttämään.

Varaukseton menestys kierros oli Ruotsin suositulle Harry Boy -pikapelille. Vajaista 500 täysosumarivistä sillä pelattuja oli peräti 156.

Suomeen 17 460 euron arvoisia täysosumia tuli 10 kappaletta. Alavoittoineen täysosumat olivat pelitavasta riippuen arvoltaan 17 500–21 000 euroa. Toto85 on Suomessa pelattavissa vain Veikkauksen digikanavissa. Näin voittajat olivat nettipelaajia eri puolilta Suomea. Osa voittopeleistä oli itsenäisesti pelattuja, osa jaettuja porukoiksi.

Lähde: Veikkauksen tiedotus