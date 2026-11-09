Need’em ykkösradalta kultadivariin – Kasvattajakruunu-finaalit huipentavat Turun Ravilauantain
Päivän helminä nähdään 30 000 euron ensipalkinnoilla ajettavat 3- ja 4-vuotiaiden Kasvattajakruunu-finaalit. Välierät ravattiin viime lauantaina. Pääset lukemaan välierien tapahtumista lisää tästä linkistä.
Lauantain Toto75-kierros käynnistyy poikkeuksellisesti jo päivän neljännestä lähdöstä, koska lähtöjä ajetaan vain 10. Päivän pääpelin polkaisee käyntiin 3-vuotiaiden tammojen Kasvattajakruunu-finaali.
Päivän viides lähtö on lämminveristen 2100 metrin kultadivari. Arvonnassa parhaan paikan sai starttiraketti Need’em, joka kiihdyttää ykkösradalta. Hyvässä vireessä kilpaileva Fly By Me puolestaan arvottiin takariviin.
Lauantaina ajetaan myös molempien rotujen Voimaeläin cup -finaalit. Loppukilpailuissa ensipalkinto on 6000 euroa.
Lämminveristen kisan mielenkiintoisimpia nimiä on karsinnassa Anne Kankaan käsistä voitokkaasti debytoinut Digital Last. Se starttaa pisimmältä eli 40 metrin takamatkalta.
Paalun ykkösradalta starttaa kuudessa viime kisassaan kolme voittoa ja kolme kakkossijaa ravannut Divine Winger.
Kylmäveristen Voimaeläin cup -finaalissa Teemu Okkolinin valmentama ja ohjastama Suurmies starttaa paalun ykkösradalta. Sitä lähtevät jahtaamaan muun muassa pisimmältä takamatkalta starttaavat Taarin Toivo, Oiva Veikko ja Pyssyharjun Roomeo.
Lauantain kaksi viimeistä lähtöä on 4-vuotiaiden Kasvattajakruunu-finaalit. Ensin ajetaan oriiden ja ruunien loppukilpailu. Harri Koivusella on finaalissa peräti kolme hevosta. Hänen treenattavistaan Prasutagus Secret starttaa kolmosradalta, Birchwood Beast kasiradalta ja Stonecapes Yoda takarivistä numerolla 10.
4-vuotiaiden tammojen Kasvattajakruunu-finaalissa suosikki on Lykke Li Hoss. Se starttaa kakkosradalta. Myös kolmosradalta kiihdyttävä Rich Shade oli karsinnassa mainio.
Pääset tarkastelemaan lauantain lähtölistoja kokonaisuudessaan tästä linkistä.