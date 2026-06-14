Olli ja Patri rantautuivat toiveikkaina Ahvenanmaalle – "Pitäisi olla hyvät saumat"

Suomalaishevosia kauden avausraveissa juoksee kuusi: neljä Harri Koivusen ja kaksi Jyrki Filatoffin tallista Turusta. Olli Koivunen ja Patri Filatoff saapuivat hevosten kanssa Långnäsin satamaan sunnuntai-iltapäivällä.

Koivusen talli on tottunut menestymään Maarianhaminassa, ja tälläkin kertaa tallista tulee Toto65-rivin pankki: Royal Luca (Toto65-2). Se on pitänyt viisi viikkoa taukoa, mutta se ei Olli Koivusta huolestuta.

"Ei mitään kummempaa, hevosen pitäisi olla ihan samanlainen kuin se on ollut", hän kuittaa tauon.

"Pitäisi olla hyvät saumat. Parhaat juoksunsa Royal Luca on tehnyt kärkipaikalta tai johtavan rinnalta, mutta katsotaan, miten juoksu lähtee menemään. Pääasia on, että ollaan maalissa keulassa."

Menestysmahdollisuudet Olli antaa kaikille muillekin ajokeilleen.

"Super Clue (Toto65-3) jäi viimeksi pussiin, ja lähdön taso ei välttämättä päätä huimaa. Nyt koitetaan antaa mahdollisuus, mutta se ei takaa aina hyvää lopputulosta. Varsinkaan, kun Super Clue ei ole kauhea kiertelijä."

"Birchwood Beast (Toto65-5) treenasi koko talven hyvin ja oli siihen nähden aloitusstarttiinsa minulle pettymys. Kysymysmerkkejä on siksi ilmassa. Maili ja takarivi on tietysti haastava yhdistelmä, varsinkin kun Birchwood Beast ei ole nopea alussa ja saattaa jäädä lisää", Olli varoittaa.

"Ester Luca (Toto65-6) juoksi viimeksi Vermossa ensimmäisen kerran toisten takana. Se lähtee voltista lujaa, ja jos se pääsisi keulaan, osakkeet nousisivat. Ruotsalainen juoksurata on iso etu, kun takarivissä ei ole nyt hevosia."

Kengitys- tai varustemuutoksia tulee vain yksi.

"Birchwood Beastille tulee vetolaput", Olli mainitsee.

Palautuminen pieni kysymysmerkki

Statistina ei Maarianhaminaan saapunut Patri Filatoffkaan.

"Se on uhonnut koko matkan, että voittaa molemmilla", Olli Koivunen virnistää.

Kaverusten kesken kyseessä saattaisi olla pelkkä sanailukin, mutta Patri vahvistaa hyvät odotukset.

"Lil Jolindo (Toto65-3) on ollut hyvä jo pitkään, ja keskiviikkona Vermossa se jäi kaikki tallella kovemmassa lähdössä pussiin. Luotto on hyvä, kunhan se vain on palautunut startista."

Taktiikka on vielä auki, mutta...

"Keulasta Lil Jolindo on ollut hyvä silloin kun se on sinne päässyt", Patri mainitsee.

Lyhyt starttiväli on ainoa pieni kysymysmerkki Lady Whollakin (Toto65-4).

"Se kiersi Vermossa kierroksen kirin kolmatta rataa ja jaksoi tosi hyvin perille. Muutenkin se on tehnyt melkein pelkästään hyviä suorituksia", Patri kehuu.

Kakkosrataa auton takana Lady Who tuskin pystyy hyödyntämään.

"Se ei ole nopea alussa, mutta on hyväpäinen hevonen ja tulee aina rehdisti perille."

Maarianhaminan moninkertainen liigavoittaja Olli Koivunen antaa pelaajille yhden vinkin.

"Loppusuora on tosi pitkä, ja yllättävänkin kaukaa ehtii monesti kärkeen."