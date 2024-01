Oulu perui odotetusti ravinsa, myös torstain Kouvola vaaravyöhykkeellä

Oulun raviradan kilpailuvastaava Nelli Lindholm viestitti maanantaina, että Oulun ravit on päätetty perua. Protokolla on sama kuin Killerin ja Teivon peruttujen ravien kohdalla.

"Oulun ravit perutaan tuoreimpien ennusteiden perusteella, pakkasta on liikaa", Lindholm kommentoi.

Kouvolassa olisi määrä ajaa kilpaa 4. tammikuuta torstaina, mutta kolmen metrin tuulen kera Kymenlaaksoon on ennustettu reilusti yli 20 asteen pakkasia. Kun alla on kylmä jakso, kisojen läpivienti on maanantain perusteella epävarmaa. Asiasta saadaan lisätietoa tiistaina.