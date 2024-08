Oulun ja Ylivieskan kimppahevonen vaihtuu – tässä on syy

2-vuotias Lily Lee Hoss ehti olla vain muutaman viikon Eija Sorviston valmennuksessa Ylivieskassa, kun siltä löytyi rutiinitarkistuksen yhteydessä vanha murtuma oikeasta takajalan vuohisesta.

”Todennäköisesti murtuma on tullut laitumella, se on saattanut liukastua. Murtuma ei ole tuore, sillä se on alkanut jo luutua. Eläinlääkärin tekemässä kliinisessä ostotarkastuksessa tätä ei havaittu, ja hevosella oli suht tuoreet puhtaat irtopalakuvat”, Oulun ja Ylivieskan suurkimppatalli tiedottaa.

”Todennäköisesti murtuma paranee täysin, mutta Lilin tulevaa kilpauraa se kuitenkin valitettavasti viivästyttää. Kun kimpan tavoitteena on päästä kilpailemaan jo pian, ei Lili valitettavasti ole oikea hevonen siihen tarkoitukseen.”

Näin kimpan edustajisto päätyi purkamaan kaupan. Tilalle on tarkoitus hankkia uusi hevonen, ensisijaisesti samanikäinen varsa. Lily Lee Hoss palaa takaisin kasvattajalleen, pääsee siellä loppukesäksi laiduntamaan ja saa reilusti aikaa parantuakseen.

”Olemme kaikki tästä erityisen pahoillamme eikä tämä ole kenenkään syy. Toivomme Lilille kaikkea hyvää jatkoon ja toivotaan, että löydämme kimpalle uuden hevosen mahdollisimman pian.”