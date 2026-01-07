Uutiset
Oulun ravit ajetaan normaalisti – pakkanen pysyy kohtuulukemissa
Keskiviikon Toto75-ravien pakkasperuutusuhka väistyi.
Maanantaina näytti vielä kovin epävarmalta, päästäänkö Oulussa tänä keskiviikkona ravaamaan. Ilmatieteenlaitos ennusti pakkasen purevuuden olevan keskiviikkoiltana -26 asteen luokkaa.
Nyt ennusteet ovat kuitenkin lauhtuneet, ja kello 18:ksi luvataan eri lähteistä riippuen 17–20 asteen pakkasta. Näin ravit ajetaan normaalisti.
Hevosen saa kuitenkin jättää pois seuraamuksetta. Kello 9:ään mennessä poisjääntejä on 12.
"Poisjääntioikeus tulee siitä, jos pakkasjakson aikana ei ole päässyt liikuttelemaan hevosia", Suomen Hippoksen raviurheilujohtaja Arto Hytönen perustelee.