Oulun ravirata talvella
Oulu isännöi keskiviikon Toto75-ravitArkistokuva: Anu Leppänen
Uutiset

Oulun ravit ajetaan normaalisti – pakkanen pysyy kohtuulukemissa

Keskiviikon Toto75-ravien pakkasperuutusuhka väistyi.
Julkaistu

Maanantaina näytti vielä kovin epävarmalta, päästäänkö Oulussa tänä keskiviikkona ravaamaan. Ilmatieteenlaitos ennusti pakkasen purevuuden olevan keskiviikkoiltana -26 asteen luokkaa.

Nyt ennusteet ovat kuitenkin lauhtuneet, ja kello 18:ksi luvataan eri lähteistä riippuen 17–20 asteen pakkasta. Näin ravit ajetaan normaalisti.

Hevosen saa kuitenkin jättää pois seuraamuksetta. Kello 9:ään mennessä poisjääntejä on 12.

"Poisjääntioikeus tulee siitä, jos pakkasjakson aikana ei ole päässyt liikuttelemaan hevosia", Suomen Hippoksen raviurheilujohtaja Arto Hytönen perustelee.

Turussa ravataan maanantaina normaalisti, Kuopiossa ja Oulussa seurataan sääennusteita tarkkaan
Arto Hytönen
