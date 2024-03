Oulun tiistairavien aikataulut siirtyvät tunnilla eteenpäin - syynä suojasää

Äimäraution Toto5-ravit tiistaina siirtyvät tunnilla eteenpäin. Syynä on viime päivien lämpimät kelit, jonka lisäksi ennuste lupaa illaksi selvästi kylmenevää ilmaa.

"Siirrolla pyritään varmistamaan tasapuoliset ja turvalliset olosuhteet. Koelähtö starttaa 18:40 ja 1. lähtö 19:07. Ravipäivälle on ennustettu auringonpaistetta, ja raveja edeltävä päivä on myös ollut ennustettua lämpimämpi. Ravi-illalle on kuitenkin ennustettu kylmenevää säätä jolloin rata kuivuu iltaa kohdin", Oulun ravirata tiedottaa.