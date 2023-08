Parvelan Retu päätösmatkan näytöksellä kuninkaaksi - Evartin kisa päättyi kolariin

Hannu Torvinen ajoi Parvelan Retun varhain keulaan ohi Vixelin, ja seuraaviksi sisäradan jonoon jäivät H.V. Tuuri ja Evartti. Evartin tilanne näytti pitkään tukalalta, kun toinen rata oli tukossa, mutta reilu kierros ennen maalia Santtu Raitala sai luovittua sen vapaaksi.

Se tapahtui kreivin aikaan, sillä H.V. Tuuri romahti takasuoralla. Hannu Torvinen oli kuitenkin Parvelan Retun rattailla valppaana ja lähti ajamaan keulassa karkuun. Evartti lähti takaa-ajoon ja ohitti Vixelin, mutta Parvelan Retu oli jo tavoittamattomasti karussa.

Tämän loppusuoralla huomattuaan Evartti teki sata metriä ennen maalia sen minkä se joskus pelin ratkettua tekee: lopetti juoksemisen. Vixeli ajoi päin pysähtynyttä Evarttia, ja kolari oli valmis. Vixelin etujalat jäivät Evartin kärryihin kiinni, ja Santtu Raitala putosi puolittain Evartin kärryiltä. Tilanteesta selvittiin ilmeisesti ilman vakavia haavereita.

"Urheilu on urheilua, ja kaikkea voi sattua. Raha ja kaikki muu on toissijaista, tärkeintä on tietysti että hevosilla on kaikki hyvin", Parvelan Retun kuninkaaksi ajanut Hannu Torvinen kommentoi loppusuoran tapahtumia.

"Parvelan Retu ei ollut vielä eilen ihan täydellinen, mutta arvelin, että eiköhän se täksi päiväksi paranna kun sai startin alle. Mailin laukan paikkaus näytti, että tänään on meidän päivä", Parvelan Retun valmentaja Petri Laine jutteli.

Päätösmatkan kakkoseksi kiri Hissun Feeniks ennen Uljas Suomalaista. Samalla Hissun Feeniks nousi kokonaiskilvan kakkoseksi ja Sheikki kolmoseksi.

